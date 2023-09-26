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Instagram'ın uzun süredir beklenen Reels üzerinden para kazanma özelliğinin Türkiye'de resmi olarak kullanıma açıldığı duyuruldu. Bu özelliğin duyurulmasının hemen ardından kullanıcılar Instagram'da nasıl para kazanılacağının araştırmalarına başladı. Peki Instagram'da para kazanma yöntemleri neler?

TikTok sosyal medya platformunda geçerli olan para kazanma sisteminin Instagram dikey videoları olan Reels'lar için de özelliğin kullanılacağı duyuruldu. İçerik üreticiler dikey videolar üzerinden hediye sistemi ile para kazanabilecek.

Instagram'dan para kazanma şartları neler?

Türkiye'de resmi olarak kullanıcılara açıldığı söylenen Reels platformunda dikey videolar paylaşan kullanıcıların;

- Profesyonel bir Instagram hesabının olması

- 18 yaş ve üzerinde olması

- Para kazanma politikalarına uyması

-En az 5000 takipçiye sahip olması gibi şartları karşılaması gerekiyor.

Instagram hediye fiyatları ne olacak?

Kullanıcılar, takip ettikleri içerik üreticilerine beğendikleri Reels videolarına göndermek istedikleri hediyeler arasından seçebilecekler. Hediyelerin fiyatı 20 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Bu yeni özellik, içerik üreticilerinin daha fazla motivasyon kazanmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda takipçilerin sevdikleri içerik üreticilerini desteklemelerine fırsat tanıyor.

kaynaksüperhaber