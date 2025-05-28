Ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler öngören 10. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) son aşamalarına yaklaşıyor.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve 14 farklı kanunda değişiklik yapması beklenen reform paketi, bayram öncesi yasalaşma yolunda hızla ilerliyor.

Toplam 55 maddeden oluşan paketin infaz düzenlemeleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, özellikle örgütlü suçların kapsam dışı bırakılmasına yönelik tartışmalar sürüyor.

BAYRAM ÖNCESİ YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Düzenlemeye ilişkin konuşan kaynaklar, 10. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemelerine ilişkin büyük ölçüde uzlaşı sağlandığı belirtiyor.

Bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemenin, bayram öncesinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

SON HALİNİ ALMADI

Ancak, düzenlemenin kapsamına son hali henüz verilmedi.

Özellikle Covid-19 iznine ilişkin maddenin genişletilmesi ve örgütlü suçların durumu, paketin en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor.

Bu maddenin, özellikle FETÖ üyelerini kapsayabileceği endişesi nedeniyle kapsamının daraltılması gündemde.

Ancak buna karşın bu başlıkların düzenlemenin kapsama alanında olup olmayacağı cevaplanmadı.

"AYRIŞTIRMA YAPILAMAYACAK"

yargı paketine ilişkin gelen kulis bilgilerde, suçlar için herhangi bir ayrıştırmanın söz konusu olamayacağı bildirildi.

Teklife dair değerlendirmemelerde bulunan kaynaklar, infazda eşitlik ilkesine ve Anayasa’ya aykırı olacağı gerekçesiyle, örgütlü suçlar arasında bir ayrıştırma yapılamayacağını söyledi.

Ancak yine de bu ayrıştırmayı yapabilmek için bazı önerilerin değerlendirilmeye alındığı öğrenildi.

FETÖ HÜKÜMLÜLERİ KAPSAM DIŞI BIRAKILACAK

Kulislerde, düzenlemeye "dini duyguları kullanarak işlenen suçlar" ya da "darbe teşebbüsünde bulunan örgütler" gibi ifadelerin eklenerek FETÖ hükümlülerinin infaz indirimi kapsamı dışında bırakılması yönünde öneriler değerlendiriliyor.

Ancak, bu tür bir ayrımın Anayasa’ya aykırılık teşkil edip etmeyeceği konusunda hukukçular arasında görüş ayrılığı bulunuyor.

AK Parti kurmayları, Anayasa'ya aykırı bir formül bulunamaması durumunda ilgili maddenin tamamen tekliften çıkarılabileceğini belirtiyor.

KADIN VE ÇOCUĞA KARŞI SUÇLARI KAPSAMAYACAK

Yeni infaz düzenlemesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, cinsel istismar, cinsel saldırı ve kasten adam öldürme gibi ağır suçları kesin olarak kapsamıyor.

Bu suçlara yönelik cezalarda herhangi bir indirime gidilmeyecek.

MECLİS'E SUNULMASI AN MESELESİ

Teklifin bu hafta içerisinde Meclis’e sunulması ve bayram tatiline girilmeden yasalaşması bekleniyor.

Yargı paketiyle birlikte cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ve infaz sisteminde eşitlik ilkesine dayalı bir yapının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

35 BİN KİŞİ BAYRAM ÖNCESİ TAHLİYE EDİLECEK İDDİASI

Kamuoyuna yansıyan kulis bilgilerinde, infaz düzenlemesiyle ilgili af niteliğinde bir formül üzerinde çalışıldığı, özellikle bayram öncesinde geniş çaplı bir tahliyenin gündeme gelebileceği ifade edilmişti.

Resmi kaynaklar tarafından doğrulanmayan bu iddialarda, düzenlemenin suç ayrımı gözetmeden uygulanabileceği ve 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen, cezası 3 yılın altında kalan tüm suçları kapsayabileceği belirtildi.

Bu kapsamda yaklaşık 35 bin kişinin cezaevlerinden çıkabileceği yönündeki öngörüler dikkat çekmiş, ancak detayların henüz netleşmediği vurgulanmıştı.