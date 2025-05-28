Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş karşılaşmaları önceki gün oynandı. Kırmızı grupta yer alan Artı Değer Van Spor FK deplasmanda Çimentaş Elazığspor’la karşılaştı. Bu maç olaylar nedeniyle tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, maçı Vanspor lehine hükmen 3 – 0 tescilledi. Bu sonuçla Artı Değer Van Spor FK adını finale yazdırmış oldu.

Beyaz Grupta ise Batman Petrol Spor AŞ. evinde Altınordu’yu konuk etti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Batman Petrol Spor AŞ sahasında rakibi ile 1-1 kalarak finale adını yazdıran bir diğer takım oldu.

Final 1 Haziran tarihinde oynanacak ve Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor A.Ş. karşı karşıya gelecek. Tarafsız sahada oynanacak maçı kazanan taraf üst lige çıkacak.