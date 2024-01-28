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Van'da 2 gün boyunca aralıklarla görülen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dünden bu yana kapalı 451 köy ve mezra yolundan 148'i ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Ekipler 303 mahalle ve mezra yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ana yollar, cadde ile kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor.

Muradiye ilçesi Devetaş Mahallesi Mağara mezrasında, vatandaşların kışın kullanmadığı tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı.

Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı da karla beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği parktaki ağaçlarda, soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.