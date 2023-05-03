Wanhaber

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geldiği Van’da düzenlenen mitingde halka seslendi. Van’ın sorunlarını bildiğini ve kendisini Van’ın hemşehrisi kabul ettiğini dile getiren İmamoğlu, “Van Spor stadını da millet ittifakı olarak biz yapacağız” sözü verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ayrıca Van’ı turizmin başkentlerinden biri haline getireceklerini, çevre yolu işini de çözeceklerini söyledi. İmamoğlu, Van Gölü’nü koruma, tramvay, Van Gölü Ekspresi ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarını da hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik