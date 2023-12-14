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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda ilk uzay yolculuğunun tarihini açıkladı.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

GÖREV ARMASINDA 100. YIL VE TÜRK DEVLETLERI VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

İLK YOLCULUK İÇİN KARANTİNAYA GİRECEKLER

5 yıl önce bugün Türkiye Uzay Ajansını (TUA) kurduklarını söyleyen Bakan Kacır, 'Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı son hazırlıklarını tamamladı. İlk astronotumuz bu uçuş için yakında karantina sürecine girecek.' ifadelerini kullandı.

"YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLEN AY ARACI 2026'DA GÖNDERİLECEK"

Bakan Kacır, çalışmaları devam eden Ay görevine ilişkin de TUA'nın kuruluşu ve Milli Uzay Programı'nın ilanı ile uzaya dair gelecek vizyonlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Bu vizyonu hayata geçirecek kurumsal yapıyı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Kacır, "Uzay tarihçesinden aldığımız birikimle ilk derin uzay görevi 'Ay Araştırma Programı' için hibrit itki sistemi, uçuş bilgisayarı ve pek çok yerli uydu ekipmanını geliştirmeye devam ediyoruz.

Ayın yörüngeden keşfinde kullanılacak ve ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirecek uzay aracımız, milli imkanlar ve birçok yerli alt sistemi içerecek şekilde geliştiriliyor. Görev kapsamında uzay aracının ön tasarım (sistem seviyesi tasarım) aşaması tamamlandı. Ayrıntılı tasarım (ekipman/modül/bileşen geliştirme) aşaması faaliyetleri ise devam ediyor." diye konuştu.