Van’da yapılması planlanan ve proje aşamasında olan Şehir Hastanesi, İpekyolu Bostaniçi Hastanesi ve Muradiye Devlet Hastanelerinin kısa süre içerisinde temellerinin atılması planlanıyor.

PROJELER İNCELENDİ

Van İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Tosun, konu hakkında yaptığı açıklamada; “Van ilimizde Sağlık Bakanlığımız tarafından hayata geçirilecek olan 800 yataklı Van Şehir Hastanesi, 150 yataklı İpekyolu Bostaniçi Devlet Hastanesi, 150 yataklı Muradiye Devlet Hastanesi projelerini daire başkanlarımız, birim amirlerimiz ve hizmet başkanlarımız ile inceledik. Yapılması gereken değişiklikleri istişare ettik” dedi.

“3 BÜYÜK YATIRIMA KISA SÜREDE BAŞLANMASI HEDEFLENİYOR”

Van’a 3 büyük hastanenin yapımına kısa zamanda başlanmasının hedeflendiğine işaret eden İl Sağlık Müdür Dr. Tosun; “Projeleri son aşamaya gelen 3 büyük yatırıma kısa süre içerisinde başlanması hedeflenmekte. Emeği geçen başta Sağlık Bakanımız, valimiz ve milletvekillerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Hayata geçecek yatırımlar sonrası ilimizin 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri çok daha ileri noktaya taşınacaktır.” denildi.