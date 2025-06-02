İkinci el araç piyasasında bayram öncesi dönemde artan talep, hem fiyatlara hem de işlem hacmine yansıdı. VavaCars verilerine göre, mayıs ayının başında ikinci el araç piyasasında yüzde 7 talep artışı yaşandı.

Yaz aylarına girilmesiyle bireysel ulaşım ihtiyacının artması, tatil planlarının yoğunlaşması ve toplu taşımadan kaçınma eğilimi, ikinci el araçlara olan yönelimi artıran başlıca faktörler arasında yer aldı.

Özellikle C segmenti ve hibrit araçlara olan ilginin yükseldiği söz konusu dönemde, fiyatlarda da nominal düzeyde artışlar gözlendi. Artışlar reel bazda değerlendirildiğinde, döviz kuru ve enflasyon karşısında sınırlı kaldı.

"Önceki haftalara göre yüzde 7 civarı bir artış gözlemledik"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Gözelekli, Kurban Bayramı öncesinde ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını belirterek, "Kurban Bayramı'ndan yaklaşık 2-3 hafta önce başlayan hareketlilik, özellikle alım-satım işlemlerinde ciddi bir yoğunluk yarattı. Resmi verilerin ulaşması haziranın üçüncü haftasını bulacaktır ancak mayıs ayı başlangıcında önceki haftalara göre yüzde 7 civarı bir artış gözlemledik." diye konuştu.

Bayram sonrası yaz tatili dönemine girilecek olmasıyla ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin sürmesinin beklendiğini dile getiren Gözelekli, yaz aylarında bireysel mobilite ihtiyacının artmasının da talebi desteklediğini ifade etti.

Gözelekli, tatil bölgelerine yönelik seyahat planlarının yoğunlaşması ve toplu taşıma yerine kişisel araç kullanımının tercih edilmesinin, talebi destekleyen başlıca etkenler arasında öne çıktığını anlattı.

"Satış hızı açısından hibrit araçlar dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor"

Segmentler bazında C sınıfı araçların satışta liderliğini koruduğunu belirten Gözelekli, şöyle devam etti:

"Satış hızı açısından ise hibrit araçlar dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Fiyat trendine bakıldığında, yılın ilk dört ayında toplamda yaklaşık yüzde 3,8'lik bir artış kaydedildi. Bu oran, döviz kuru ve enflasyondaki artışa kıyasla daha sınırlı kaldı. Mayısın ilk yarısı itibarıyla fiyatlarda yaklaşık yüzde 2'lik bir artış gözlemlendi. Endeksin ay sonunda nihai halini almasıyla bu oran güncellenebilir. Neticede ikinci el otomobil fiyatlarında nominal bir düşüş yok ancak enflasyon ve döviz kurundaki değişimlere göre bakıldığında reel bir fiyat kaybı söz konusu."

Gözelekli, ikinci el araç satışlarının yılın ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 3,3 arttığına değinerek, sıfır araçlarda ise aynı verinin yüzde 1,4 olarak göze çarptığını ifade etti.

Nisanda bir önceki aya göre yüzde 16'lık yükselişin bu artışta belirleyici olduğunu kaydeden Gözelekli, nisanda görülen güçlü ivmenin yıllık bazdaki genel artışı destekleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

"İkinci el araçların yatırım değeri açısından daha avantajlı görülmesi bu ilgiyi destekliyor"

Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın arkasında, talep yoğunluğu, sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş, ekonomik göstergelerdeki değişim ve mevsimsel etkiler gibi birçok faktörün yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sıfır araçlarda döviz kuruna bağlı olarak artan fiyatlar, tüketicileri ikinci el piyasasına yönlendirmeye devam ediyor. Aynı zamanda ikinci el araçların yatırım değeri açısından daha avantajlı görülmesi de bu ilgiyi destekliyor. Özellikle dövize karşı değerini büyük ölçüde koruyabilmesi, ikinci el araçları cazip bir alternatif haline getiriyor."

Gözelekli, mevsimsel açıdan değerlendirildiğinde de Kurban Bayramı ve hemen ardından başlayan yaz döneminin, geleneksel olarak araç alımının en yoğun olduğu dönemlerden biri olarak öne çıktığını vurguladı.

Okulların kapanması, şehir dışı seyahat planlarının artması ve bireysel mobilite ihtiyacının yükselmesinin, ikinci el araç talebinde belirgin bir artış oluşturduğuna işaret eden Gözelekli, "Özellikle yazlık bölgelerde yaşayan ya da bu bölgelere sık seyahat eden kullanıcılar, toplu taşıma yerine kişisel araçla yolculuk yapmayı tercih ediyor. Bu eğilim, piyasada talep artışını ve dolayısıyla fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi beraberinde getiriyor." diye konuştu.

"Genç kullanıcılar, dijital arayüz ve bağlantı özelliklerine sahip araçlara daha fazla yöneliyor"

Gözelekli, ikinci el araç pazarındaki yakıt verimliliği ve ekonomik açıdan ulaşılabilirliğin, tüketici tercihlerini şekillendirmeye devam ettiğini aktararak, bu noktada C segmentinin, geniş iç hacmi, yakıt tasarrufu, aile kullanımı için uygunluğu ve çok yönlü kullanım imkanı sayesinde pazardaki liderliğini sürdürdüğünü belirtti.

Ayrıca tüketicilerin beklentilerinin yalnızca temel ulaşım ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmadığına vurgu yapan Gözelekli, şu bilgileri paylaştı:

"Araçların sunduğu teknolojik donanımlar da karar sürecinde giderek daha fazla önem kazanıyor. Geri görüş kamerası, park asistanı, adaptif hız sabitleyici gibi sürüş konforunu artıran özellikler, tercihleri doğrudan etkileyen faktörler arasında öne çıkıyor. Özellikle genç kullanıcılar, dijital arayüz ve bağlantı özelliklerine sahip araçlara daha fazla yöneliyor. İkinci el araç tercihlerinde yalnızca ekonomik ve verimlilik kriterleri değil, aynı zamanda teknolojik donanım ve sürüş kolaylığı da önemli belirleyiciler haline geliyor."

Gözelekli, ikinci el araç piyasasında bayram öncesi döneme özgü işlem hacmi değişimine ilişkin, Ramazan Bayramı öncesinde, martta bir önceki aya göre ikinci el araç satışlarında yüzde 7'lik bir artış yaşandığını ve bu yükseliş eğiliminin, nisanda da ivme kazanarak devam ettiğini ve marta göre yüzde 16'lık bir artış kaydedildiğini anlattı.

Mayısın ilk haftasında ise resmi olmayan verilere göre, haftalık bazda yüzde 7'lik bir büyüme gerçekleştiğini aktaran Gözelekli, "Ay henüz tamamlanmamış olduğu için kesin ve resmi veriler mevcut değil, ancak mevcut eğilim, mayısta da aylık bazda büyümenin süreceğine işaret ediyor." dedi.