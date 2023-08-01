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Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı.

Art arda meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, binlerce canın yitip gitmesine neden oldu.

Vicdansızlar ağır hasarlı binalara giriyor

11 ilin etkilendiği depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, vicdansız hırsızlar depremzedelerin ağır hasarlı evlerine bile göz dikti.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ağır hasarlı evine giden depremzede, içeride birilerinin olduğunu fark etti.

İki hırsızı dövüp, polise verdi

Yukarı çıkan ev sahibi, hırsızlık için evde bulunan 2 şüpheliyi gördü.

Sinirlenen depremzede hırsızları önce dövdü ardından polise teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.iha