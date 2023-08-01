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Karaman'da gece saatlerinde uykusundan uyandırılarak evinin kapısında öldürülen 24 yaşındaki Mehmet Ali Başar'ın ayrı yaşadığı eşi tarafından sevgilisine öldürtüldüğü ortaya çıktı. Öldürülen gencin eşi ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

KAPIYI AÇTIĞI AN SİLAHLA VURULDU

Olay, önceki gün saat 01.15 sıralarında İmaret Mahallesi 169. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, annesi ile birlikte yaşayan Mehmet Ali Başar (24), kapı zili çalması üzerine uykusundan uyandı. Kapıyı açmasıyla birlikte silahla vurulan Mehmet Ali Başar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden olay yerinden kaçan şahısların içinde bulunduğu otomobili plakasından tespit etti.

Gece yarısı zile basıp uyandırmışlardı! Genç adamı, kendisinden kurtulmak isteyen eşi sevgilisine öldürtmüş

ZANLILAR BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ VE SEVGİLİSİ ÇIKTI

Yapılan araştırmalar neticesinde araç içerisinde Mehmet Ali Başar'ın resmi nikahlı eşi Ebru B. ile sevgilisi Mustafa B., T.K., F.H.Ş., S.A. ve G.T.'nin olduğu belirlendi. Cinayetle ilgisi bulunduğu ortaya çıkan 6 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen cinayet zanlılarından Ebru B. ile sevgilisi Mustafa B. ve T.K.'nin öldürülen Mehmet Ali Başar'ın evine çıkıp zili çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte Mustafa B.'nin iki el ateş ettiği, diğer 3 şüphelinin ise parkta bekledikleri öğrenildi.

Gece yarısı zile basıp uyandırmışlardı! Genç adamı, kendisinden kurtulmak isteyen eşi sevgilisine öldürtmüş

KOCASINDAN KURTULMAK İÇİN SEVGİLİSİNE CİNAYETİ İŞLETTİRMİŞ

Öte yandan, Ebru B.'nin bir süredir ayrı yaşadığı kocasından kurtulmak için sevgilisine cinayeti işlettirdiği öne sürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından cinayet zanlısı Ebru B. ve sevgilisi Mustafa B.'nin de aralarında olduğu 6 kişi polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 zanlı "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete kurban giden Mehmet Ali Başar'ın cenazesi ise dün öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.iha