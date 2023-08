Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van’da iş yerlerinin son zamanlarda yaşadığı en büyük problem ara eleman eksikliği. Her fırsatta ara eleman sıkıntısı yaşadığını belirten esnafın derdine çare olacak yeni çalışmalar teknik ve meslek liselerinde yapılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Koleji Genel Müdür Yardımcısı Cahit Yaşar, mesleki teknik liselerin ara eleman yetiştirme konusunda en iyi adreslerden biri olduğunu aktardı.

Ara elaman konusunda ciddi sorunların yaşandığını belirten Cahit Yaşar, bu sorunun temelinde yaşanan soruna çözüm bulmak amacıyla öğrencileri saha çalışmalarına yönelterek, ara eleman ihtiyacına yönelik çalışmaların da yapıldığını belirtti.

“KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİLİYOR”

Öğrenci hinterlandının çok geniş ve kapsamlı olduğunu belirten Yaşar, “Bölgemizde ara eleman sorunu yaşanıyor, mesleki teknik liselerin önemi burada da ortaya çıkıyor.

Öğrencileri pek çok alanda yeterli düzeyde bilgiyle çalışma hayatına hazırlıyoruz ve böylece ara eleman sorunlarına çözümler üretiyoruz. Bu bölgede sanayi çok iyi oranda gelişmediğinden dolayı istihdamda sıkıntılar yaşıyoruz ama öğrencilerimiz illa Van’da istihdam edilmek zorunda değil, çevre illere hatta yurtdışına çıkıp iş bulan arkadaşlar var.

Yurtdışında iş bağlantısı bulup okuldan gerekli evrakları almaya gelen çok öğrencimiz oluyor. Dolayısıyla hinterlandımız çok geniş, bu anlamda bilişimde eleman yetiştiriyoruz, gıda sektöründe eleman yetiştiriyoruz, elektrik – elektronik alanda eleman yetiştiriyoruz ve kimya alanında eleman yetiştiriyoruz” dedi.

Öğrencilerin üretim yapmaya başladığını kaydeden Yaşar; “Bu bağlamda şu an üretimini yaptığımız sıvı hijyenik malzemeleri görüyorsunuz, dolayısıyla bu öğrencilerimiz üretim yapmaya başladılar. Şu an çocuklarımızın önü açık, talepleri bekleniyor. Yetenekli çocuklar var ve bu çocuklarımıza talepler yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Diyebilirim, mesleki teknik liseleri olarak her alanda kalifiyeli eleman yetiştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci