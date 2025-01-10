Görüntülerin hızla paylaşılmasının ardından aile ile irtibata geçen ünlü iş insanı Dinçer Azaphan, gerekli yardımlarda bulunacağını açıklamıştı.

Onur Akman adında Vanlı genç bir yardımsever tarafından kurulan Son Umut Yardımlaşma Derneği üzerinden yapılan paylaşıma kayıtsız kalmayan Dinçer Azaphan, ailenin bir yıllık kira bedelinin bir kısmını karşıladı.

Dernek bağışçılarının da desteğiyle gerekli ihtiyaçları karşılanan ailenin yeni evlerindeki görüntüsünü paylaşan İş İnsanı Dinçer Azaphan, “Mutlulukları gözlerinden okunuyor” şeklinde not düştü.

Kira desteğinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailenin bir yıllık gıda desteği de dernek tarafından karşılanacak.