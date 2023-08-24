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Uğur Mengeş / WanHaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle, 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

AYDIN, SORGUN'A ATANDI

2021 Yılında Van'ın İpekyolu ilçesine Kaymakam olarak atanan ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili görevinide yürüten İhsan Emre Aydın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine kaymakam olarak atandı.

İPEKYOLU'NA KASMAN ATANDI

İhsan Emre Aydın'dan boşalan İpekyolu Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevine ise Diyarbakır Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman atandı.