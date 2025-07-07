Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Van Gölü Sahil Yolunda bulunan 80 bin metrekarelik alan üzerinde çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, proje kapsamında 53 bin metrekarelik alana Bilim ve Kent Merkezi, 27 bin metrekarelik alana ise Ihlamur Bahçesi olmak üzere yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil koridorlar yapacak.

Doğa ile iç içe, sürdürülebilir çevre anlayışıyla planlanan park, ekolojik denge açısından da önemli bir rol üstlenecek.

Ihlamur Parkı’nın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan Ihlamur Ormanı, vatandaşlara huzurlu, doğal ve sakin bir ortam sunmak üzere tasarlandı.

Yaklaşık 27 bin metrekarelik alanın bir kısmında yer alan Ihlamur Bahçesi’nde şimdiye kadar 420 adet ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu. Kalan ağaçların dikimi de belirlenen takvim çerçevesinde peyzaj çalışmalarına paralel olarak devam edecek.

Ihlamur Parkı, yalnızca bir dinlenme alanı olmanın ötesinde, doğayla insanı bir araya getiren bütüncül bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Park içerisinde yer alacak Bilim ve Kent Merkezi, Ihlamur Ormanı, yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil koridorlar, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Projenin tamamlanmasıyla Ihlamur Parkı, Van Gölü manzarasıyla bütünleşerek eşsiz bir kent peyzajı oluşturacak.