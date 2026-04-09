İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Van'da, Van YYÜ Cengiz Andiç Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa katıldı. "28 Şubat'tan Türkiye Yüzyılına" başlığıyla gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Türkiye'nin yakın siyasi tarihi ve gelecek vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"2013'ten beri Türkiye'de kamusal alanda başörtüsü serbest"

Programda bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, 2013 yılındaki başörtüsü serbestisinin kadın hakları açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, "28 Şubat'ı konuşmak demek aslında sadece 28 Şubat'la hiçbir şey başlamadı ve bitmedi. Biliyorsunuz, o zaman Cumhurbaşkanımız 1994'te ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Aslında yine 28 Şubat'ın devamı sürecinde, Ziya Gökalp'in şiirini okuduğu için hapis cezası alması ve hapishanede bulunması süreci yaşandı.

Sonrasında yine bir manşet var ki benim hiç unutamadığım; 'Muhtar bile olamaz' manşetleri, çünkü kendisine siyasi yasak gelmişti. Türkiye yakın tarihinde, şu an baktığımızda 'Gerçekten bunlar yaşandı mı?' diyebileceğimiz olaylar yaşadı. Ben bile 28 Şubat ya da 15 Temmuz'la ilgili, kendi hayatımızla ilgili konuşmaya davet edildiğimde diyorum ki; 'Ya gerçekten bunlar yaşandı mı?' Üstelik bunlar çok uzak zamanlar da değil.

Hafızamızı tazelediğimiz zaman; düşünün ki, 2013'ten beri Türkiye'de kamusal alanda başörtüsü serbest. 2013 çok yakın bir zaman. Allah'ın izniyle artık kendi kimliğimize, kendi inancımıza uygun bir şekilde, 2013 yılından itibaren Türkiye'deki tüm kadınlar; eğitimlerine, istidatlarına ve ilgilerine göre her türlü makamda bulunabiliyorlar" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın hükümetleri döneminde 9 kadın vali atanıyor"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kadın valilerin görev sürelerine değinen Yiğitbaşı, "Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 10 kadın vali görev yaptı. 100 yılı aşkın Cumhuriyet tarihimizde Lale Aytaman ilk kadın validir. Lale Aytaman'dan sonra 20 yıl boyunca yeniden atama yapılmıyor ve Cumhurbaşkanımızın hükümetleri döneminde bu 9 kadın vali atanıyor. Yani bu sayıya da Cumhurbaşkanımızın başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde ulaşılmış oluyor. Birileri; 'Kadınlar eve kapatılacak, araba kullanabilecek mi, şeriat mı geliyor?' derken; ben diyorum ki, Türkiye tarihinde 10 kadın valinin olmasında Cumhurbaşkanımızın çok önemli, öncü bir rolü var" şeklinde konuştu.

"28 Şubat, 'asrın felaketi' dediğimiz depremin kat kat fazlası zarar verdi"

Darbelerin ekonomik boyutu konusunda bilgi veren Yiğitbaşı, "Aslında bu uzun bir süreç, uzun bir yürüyüştü. Ne yazık ki acı dönemler yaşandı. 'Artık 2000'li yıllardayız, bu ülkede bir daha darbe olamaz, bunlar geride kaldı' diye düşündüğümüz yıllarda, gözümüzün önünde bir darbe girişimi yaşandı. Bunları gençlerimiz de artık hatırlıyordur diye tahmin ediyorum. Bu da yine Amerika ile ortak hareket eden ve dini sömüren bir grubun; ülkemize, meclisimize, insanlarımıza helikopterlerden, tanklardan ateş açmasıyla 252 şehidimizin olduğu bir darbe girişimiydi.

Darbeler konuşulurken ekonomik maliyetleri de unutmamak lazım. Eski Meclis Başkanımız İsmail Kahraman'ın yaptığı bir açıklama var; 28 Şubat darbesinin toplam maliyeti yaklaşık 400 milyar dolar. Yakın dönemde, 2023'te 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bu depremlerin Türkiye'ye maliyeti 104 milyar dolar. Yani 28 Şubat öyle bir süreci getirdi ki, 'asrın felaketi' dediğimiz depremin kat kat fazlası zarar verdi.

28 Şubat sürecinden sonra hükümet düştü, koalisyonlar geldi, bankaların içi boşaltıldı, enflasyon yükseldi. Burada vesayet sistemiyle birlikte, kolay yoldan para kazanmaya alışmış belli sermaye gruplarının etkisini ve darbelerin ekonomiye olan bu negatif etkisini de ifade etmek lazım" dedi.

Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı program, soru-cevap etabının ardından sona erdi.