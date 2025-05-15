İpekyolu Belediyesi, 1967’de inşa edilen ve 2011 Van depreminde hasar gören Hz. Ömer Camii’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 Şubat analizlerinde deprem performansının yetersiz olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın talebi üzerine, tehlike arz eden caminin yıkılması için yasal süreç başlatıldı.

İbadete kapatılan yapıyla ilgili tebligat ve tahliye işlemleri başlatılırken, yıkım ruhsatı düzenlenerek güvenli yıkım süreci için hazırlıklar yapıldığı kaydedildi.

İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada:

“İpekyolu ilçemizde yer alan, 1967 yılında inşasına başlanıp 1976’da ibadete açılan Hz. Ömer Camii, 2011 Van depreminde hasar görmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 Şubat ayında yapılan analizlerde, yapının deprem performansının yetersiz olduğu ve mevcut haliyle yıkılması gerektiği belirtilmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesi tarafından belediyemize iletilen resmi başvuruda da, yapının ciddi tehlike arz ettiği ifade edilerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi gereğince yasal işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. Bu kapsamda, yapı sahiplerine tebligat yapılması ve 30 gün içinde gerekli işlemlerin tamamlanmaması durumunda yıkımın belediye veya valilik tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Gerekli hallerde zabıta marifetiyle tahliye yapılabileceği de vurgulanmıştır.

İlgili kanun gereği, Yapı Kontrol Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz tebligat ve tahliye işlemlerine başlamıştır. İbadete kapatılan ve ağır hasarlı olan camiyle ilgili yıkım ruhsatı düzenlenerek, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alındıktan sonra yıkım işlemleri başlatılacaktır.”