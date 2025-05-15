19-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şenlik, çocuk ve gençleri sanatla buluşturacak. Van Devlet Tiyatrosu, bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği için tanıtım toplantısı düzenledi. 19-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen tiyatro gruplarının katılımıyla çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz oyunlar ve atölye çalışmaları sunacak.

Toplantıda, şenliğin programı ve etkinlik detayları hakkında bilgiler paylaşıldı. 22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, 19 Mayıs’ta başlayacak ve 10 gün sürecek. Ankara, Sivas, Erzurum, İstanbul, Diyarbakır, Trabzon gibi illerden devlet tiyatrosu ekiplerinin katılacağı şenlikte, 48 seans tiyatro oyunu sahnelenecek. Ayrıca, 40 farklı atölye çalışmasıyla çocuklar ve gençler sanatla buluşacak. Şenlik kapsamında düzenlenecek uçurtma şenliği de renkli anlara sahne olacak.

Van Devlet Tiyatrosu yetkilileri, etkinliğe yaklaşık 20 bin katılımcının gelmesini bekliyor.

“HER OKUL BİR TİYATRO OLSUN”

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’nin 19 Mayıs 2025’te kortej yürüyüşüyle başlayacağını ve Van Devlet Tiyatrosu bahçesindeki etkinliklerle devam edeceğini ifade etti. ‘Her okul bir tiyatro olsun’ ilkesiyle organize edilen şenlikte, Ankara, Sivas, Erzurum, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır ve Trabzon Devlet Tiyatroları’nın seçkin çocuk oyunları seyircilerle buluşacak.

Van’daki tiyatro şenliğinde, Devlet Tiyatroları’nın profesyonel grupları ve köy/ilçe okullarından çocukların sahne alacağını aktaran Erkmen, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün katkıları ile gerçekleştirilecek olan şenliğimizde sadece Genel Müdürlüğümüze bağlı profesyonel gruplar yer almayacak elbette. Van’ın ilçe ve köylerinden belirlenmiş okullar da eserlerini sahneleyecek. Müdürlüğümüz sanatçılarından oluşturduğumuz bir grup tarafından yaklaşık üç aydır gerek okullarına gidilerek gerekse tiyatro binamızda konuk edilerek çalıştırılan çocuklarımız neredeyse profesyonel bir grup ciddiyeti ile şenliklere hazırlanırken, teknik ekibimizin de katkıları ile tiyatronun mutfağını da tanımış oldular.” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA KADİM BİR ŞEHİRDE YAŞAMANIN FARKINDALIĞINI HİSSETTİRECEĞİZ”

Van İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi Fuaye alanında oyunların sahneleneceğini aktaran Ferdi Erkmen, “Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğine bu sezon yeni mekanlar da eklendi. Van İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi Fuaye alanında oyunlarımız sahnelenirken, çocuklarımıza kadim bir şehirde yaşamanın farkındalığını da hissettirmek istemekteyiz.” diye konuştu.

UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENECEK!

Etkinlik kapsamında hava şartlarına bağlı olarak uçurtma şenliği düzenleneceğini belirten Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Erkmen, “Yine uzun süredir yapılmayarak unutulmaya yüz tutan bir etkinliği de şenliğimizin içine yeniden katarak coşkumuzu artırmak istemekteyiz. Uçurtma Şenliğinde Van Kalesinin heybetini rengarenk uçurtmalarla süslemek güzel olacaktır inancındayım.” diye ekledi.

Şenlik kapsamında eğitim amaçlı atölye çalışmalarına da yer verileceğini aktaran Erkmen, “Atölyelerimiz anasınıfı düzeyinde çocuklardan başlayıp, yetişkin bireylere kadar her yaş grubunu hedefleyen geniş bir yelpazeye hitap edecek.” şeklinde aktarmalarda bulundu.

Şenlik, 29 Mayıs 2025’te Akdamar Adası’na yapılacak geziyle sona erecek. Erkmen, gezide çocukların piknik eşliğinde Van’ın tarihi ve turistik mekanlarında keyifli vakit geçireceğini söyleyerek, Van Devlet Tiyatrosu’nun profesyonelliğiyle çocuklara sanatsal katkılar sunacaklarını vurguladı.

Şenlik organizatörleri, diğer kurumlarla interaktif çalışarak kırsal yerleşimlerden daha fazla çocuğun katılımını sağlamayı amaçladıklarını da belirtti.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen’e, düzenlenen toplantıda Müdür Yardımcıları Doğancan Yurdigül ve Cem Düzova, İdari Müdür Yardımcısı Burak Volkan Babur ile Şenlik Koordinatörü Ceren Erlüle eşlik etti.