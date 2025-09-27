Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan tarihi Hoşap Kalesi’nde, rüzgârın etkisiyle zarar gören Türk bayrağı, sosyal medyada gündem oldu. Kaledeki bayrağın zarar görmesi üzerine vatandaşlar, yetkililerden bir an önce müdahale edilmesini istedi.

Paylaşımların ardından Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Gürpınar Güzelsu Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma personeli, kale surlarına çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Zarar gören bayrak direği kontrol altına alınırken, Türk bayrağı jandarma personeli tarafından korunarak yeniden kale surlarına asıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından ay-yıldızlı bayrağın Hoşap Kalesi’nde gururla dalgalanmaya devam edeceğini belirterek, "Milletimizin emrindeyiz" mesajı paylaştı.