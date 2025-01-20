"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)" ile Ağustos 2025'e kadar 11.6 milyon Euro harcama yapılması planlanıyor.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden (05.03.2012 tarihinden sonra kurulan), en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor.

4 bin kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde uygulanan proje için bugüne kadar 25 milyon Euro hibe ödenesi gerçekleştirildi.

KADIN İSTİHDAMI

Projenin ilk uygulamasında elde edilen başarıların yankı yaratması üzerine "Women Up II" adıyla ikinci faz oluşturuldu. Birinci fazdaki şartları içeren bu projede 2100 kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 2.100 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.

PROJENİN BÜTÇESİ

Söz konusu proje Ağustos 2025 tarihinde sonlanacak. Proje bütçesi 11.631.800 Euro olarak belirlendi. Proje, Ankara, Aydın, Samsun ve İstanbul illerinde uygulanacak. Destek sağlanacak bu iller bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçildi.

NASIL YARARLANILACAK?

İşverenin projeden yararlanması için şirketini 2012'den önce kurmuş olması koşulu aranırken, işçinin işe giriş bildirgesinin ise işveren projeye başvuru yapmadan önce verilmesi gerekiyor.

22 BİN 104 TL'LİK ÖDEME

Destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadar, yani 22 bin 104 TL olacak.

SINIRLAMA VAR MI?

Projeden faydalanabilmek için herhangi bir sektör sınırlaması yok. Mali destek için başvuran girişimci, kadın olmak zorunda. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalı. Proje şartlarının tamamını karşılıyorsa şirket yapısı önemli değil.

İşveren daha önce çalışıp işten ayrılan personeli, eğer bir aydan fazla süreyle işsiz kalmışsa hem işveren hem işçi projeden faydalanabiliyor. İŞKUR kaydı aranmıyor ya da sorgulanmıyor. Destekten yararlanan işveren hesabının Halk Bankası'nda açılması gerekli. İşçinin hesabı başka bankada da olabiliyor.

SGK veya diğer kurumlarca verilen teşviklerden veya desteklerden yararlanan işverenler proje şartlarını sağlamaları koşuluyla bu hibe desteğinden de faydalanabiliyor.

Evden/uzaktan çalışma, başvuruya engel bir durum değil. Fakat belli dönemlerde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirileceği ve bu ziyaretlerde işçinin çalıştığını, işçi ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak işverenin görevi.

Ön başvuru için işverenin işyeri tescil işleminin yapılması gerekiyor. İşveren en fazla 9 personel çalıştırma kriterini karşılayarak başvurusu yaptıktan sonra, 9'dan fazla personel çalıştırırsa destek alma hakkını kaybetmeyecek. İlerleyen dönemde işletmelerinin büyümesini engellememek adına kontrol yapılmayacak.

İşverenin emekli olup olmaması proje şartları açısından önemli değil. Ancak işçinin emekli olmaması şart. Projeden yararlanırken işçi emekli olursa, işçiye proje ödemeleri kesilecek.

İşverenin iki işyeri olması projeden yararlanması engel değil. Her bir iş yerinde 9'ar çalışanı varsa proje hibesinden yararlanabiliyor.

İşverenin işe aldığı işçinin SGK ödemeleri projeden yapılmayacak. İşverenin işe aldığı işçinin, SGK ve Maliye'ye yapılacak bütün işlemler, her işletmede olduğu gibi başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilecek. Proje kapsamında bu işlemlerin düzgün şekilde yapıldığı kontrol edilecek ve sonrasında işverene ödeme gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında istenilen başvuru şartlarının tümü (oda kaydı şartı dahil) sağlanıyor ise kooperatifler de projeye başvurabilecek. Ayrıca Halk Bankası ile yapılan protokol neticesinde kooperatiflerin de mali desteğin yatırılacağı banka hesabını açtırabilmeleri sağlandı.

İller için belirlenen kontenjandan fazla uygun ön başvuru olması halinde "önce gelen alır" kuralı uygulanacak ve kontenjan dolduktan sonra gelen uygun başvurular da yedek listeye alınacak. Yedek liste kontenjanları her il için belirlenen asil kontenjan kadar olup, bu sayının da tamamlanması durumunda o il için başvurular kapatılacak.