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WanHaber – ÖZEL

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) son yıllarda dışarıdan aldığı yatırımcıları ile beraber kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Gün geçtikçe güçlenerek, farklı alanlarda üretim bandını genişleten OSB, istihdam sayılarını da arttırıyor.

Kurulduğu günden bu yana üretim bandını genişleterek bir çok kişiye istihdam imkanı sunan Van OSB’de istihdam edilenlerin sayısının 10 bin sınırına yaklaştığı öğrenildi.

Karma OSB özelliğine sahip Van OSB, son dönemde çektiği yabancı yatırımcılarla birlikte dışa bağımlılığın önüne geçerek kentte büyük yarar sağlıyor.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, WanHaber’e özel açıklamalarda bulundu.

“İSTİHDAM SAYIMIZ İYİ NOKTALARDA”

İstihdam sayılarının iyi noktalarda olduğunu söyleyen Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Organize sanayi bölgemizde hamdolsun istihdam iyi noktalarda. Bizim karma organize sanayi bölgemiz, tekstil bölgemiz, çağrı merkezlerimizle beraber istihdamda 10 bin sınırına geldik, o kapasiteye ulaştık. İnşallah yakın zamanda ileriki dönemlerde yeni kurulan iş yerleri ile yatırım programları ile gün gittikçe güçlenerek, gün gittikçe bu seviyeler, bu rakamlar pozitif yönde artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“İSTİHDAM RAKAMLARI, ÜRETİM ODAKLI OLMAYA DOĞRU GİDİYOR”

Van OSB’den umutlu olduklarını belirten Aslan, şu ifadelere yer verdi, “Umutluyuz, öngörümüz o, bunu da laf olsun diye söylemiyoruz.

Çünkü; son 4-5 senedir izlemiş olduğumuz yol, politika bunu adım adım bir üst seviyeye, daha da güzele, daha da kapasiteli çalışmaya, iyi istihdam rakamlarına ve üretim odaklı olmasına doğru götürüyor. Şu an inşaat çalışması, üretim sahası, makine kurulumu ve fabrika kurulumu ile beraber bu rakamlar önümüzde ki dönemlerde çok daha üst seviyelere çıkacaktır.”

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bütün kurumlarla beraber organize bir şekilde çalıştıklarını belirterek, hedefe varmak için mücadele verdiklerini kaydetti.

HABER: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk