Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Muş'a gelen Çokçetin, AA muhabirine, şanlı zaferin sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletin Anadolu'daki varlığını tescilleyen tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu toprakları vatan kılan Sultan Alparslan ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Çokçetin, 954 yıl önce atılan o ilk adımın bugün halen milletin birlik ve beraberlik ruhunu besleyen çok güçlü bir miras olduğunu vurguladı.

Çokçetin, 1071 ruhunu yeniden yaşamak ve yaşatmak için tarihi alanda her türlü çalışmayı yürüttüklerini anlatarak, "Bu çalışmalarla vatandaşlarımızın aidiyet duygusunun oluşumuna katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Malazgirt, sadece bir anma noktası değil, aynı zamanda tarihi bilincin canlı tutulacağı bir mekan haline gelmeli. Bu amaçla Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanı 2018'de Tarihi Milli Park ilan ettik." diye konuştu.

238 hektarlık Tarihi Milli Park'ta fetih yolu, namazgah, protokol birimleri, helikopter pisti gibi altyapı yatırımları bulunduğunu kaydeden Çokçetin, bunun yanında millet bahçesi, kıraathane, çocuk oyun alanları, ata sporlarına uygun güreş ve okçuluk sahalarını da vatandaşın hizmetine sunduklarını ifade etti.

"Her çalışma geçmişle gelecek arasında kurduğumuz köprünün bir parçası"

Çokçetin, hem ziyaretçilerin tarihi atmosferi yaşamasını hem de bölgenin sosyal ve kültürel olarak gelişmesini sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yapılan yatırımlar neticesinde bu tarihi alan vatandaşlarımızı ağırlıyor. Tarihi bilinç, milletlerin geçmişini bilerek geleceğine sahip çıkmasını sağlamanın en önemli yoludur. Gençlerimizin Malazgirt'i sadece bir tarih kitabı bilgisi olarak değil, bizzat yaşayarak ve hissederek öğrenmesini önemsiyoruz. Burada yapılan her çalışma aslında geçmişle gelecek arasında kurduğumuz köprünün bir parçası. Amacımız Malazgirt'i yılda bir gün hatırlanan bir zafer değil, her daim canlı tutulan bir tarih şuuru haline getirmek."

Üzerine basılan her karış toprağın şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Çokçetin, "Sultan Alparslan'ın 'Ya zafer kazanırım ya şehit olurum' diyerek çıktığı bu yolda taşıdığı inanç bugün de bize ilham olmaya devam ediyor. Malazgirt ruhunu yaşatmak, sadece bir tarihi anma değil, aynı zamanda geleceğe taşıdığımız bir kararlılık ifadesidir. Bu vatan için emek veren, mücadele eden ve dualar eden herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Çokçetin, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın ilçe için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alanımızı 2024'te yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl da 400 bin kişinin ziyaret edeceğini öngörüyoruz. Alanımızın yıl boyunca kullanılması amacıyla rekreasyon, spor ve gençlik merkezi yatırımlarını yaptık. Bu alanımızı her yıl daha aktif halde tutmak, sadece bir gün tarihi anma etkinliklerinde kullanılan bir alan olmaktan çıkararak vatandaşlarımızın her daim istifade edeceği bir alana dönüştürmek istiyoruz. Bu yıl, bu kapsamda 1071'er çiçek ve ağaç ektik. Sembolik olarak 1071'i anmak için bu şekilde uygulamaya gittik. Seneye de nasip olursa 2071 vizyonunu temsilen 2071 ağaç ve çiçek dikmeyi planlıyoruz."