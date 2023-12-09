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Wanhaber / Özel

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) Van’da düzenlenecek.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ve çok sayıda kişiyi ağırlayacak olan fuara ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

Sektör – öğrenci buluşmaları, çözüm odaklı bilimsel yaklaşımlar, yeni fikirler, genç beyinler, aranan eleman – nitelikli iş gücü başlıklarının da hayat bulacağı fuara ilişkin çeşitli ziyaretler ve toplantılar gerçekleştiriliyor.

Panel ve çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği fuar, çok sayıda kişiyi de bir araya getirecek.

Düzenlenecek olan fuara ilişkin hazırlıklar kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirilirken, bir yandan da istişare toplantıları yapılıyor.

Fuar kapsamında KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri ve Kariyer Merkez Müdürü Abdulkadir Gümüş ile istişarede bulundu.

Yine fuara ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yrd. Prof. Dr. Murat Kayri, Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Fuar, 03 – 04 Ocak 2024 tarihlerinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.