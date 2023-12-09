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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin fiyat istikrarına yönelik atılan adımların etkilerini değerlendirdiği kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, Türkiye ve küresel ekonomik görünümü ele aldı.

Toplantıda, ülkenin bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiği, sektörel düzeyde atılması gereken adımların istişare edildiği belirtildi.

Açıklamada, büyümede başlayan yeniden dengelenme sürecinin, cari açıktaki düşüşün ve beklentilerdeki iyileşmenin makro finansal riskleri önemli ölçüde azalttığı aktarıldı.

"Rezerv artışı finansal istikrarı pekiştirdi"

bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası rezervlerdeki güçlü artışın istitrarı pekiştirildiğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası rezervlerimizdeki güçlü artışın ve risk primimizdeki iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiği vurgulanmıştır. Mevduat ve kredi piyasalarına ilişkin genel görünüm değerlendirilmiş olup, önümüzdeki döneme ilişkin politika çerçevesi müzakere edilmiştir.

Komite, sürdürülebilir yüksek büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürecektir.