Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararnamede, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, Genel Müdürlük insan gıdası ve yem olarak kullanılanların dışındaki, hayvansal yan ürünlerle canlı hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri, sağlık şartlarını, veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirleyecek ve yürütecek.

Hayvancılığa yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak, uygulanmasını izleyecek, denetleyecek ve hayvansal üretimi planlayacak. Hayvan sağlığı konusunda yapılacak faaliyetleri, diğer birim ve kuruluşlarla koordine edecek. Hayvan kimlik sistemini kuracak ve hayvan hareketlerini kontrol edecek. Hayvan sağlığını gözeterek, tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler alacak.

Müdürlük, hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak. Hayvan sağlığı konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirleyecek ve bunları denetleyecek. Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütecek, buna ilişkin esasları belirleyecek. Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddelerle bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan edecek.

Ayrıca Genel Müdürlük, hayvan sağlığının teşhis ve tedavi hizmetleriyle ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla, hayvan satış kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları da belirleyecek. Onların sağlığını korumak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirleyerek, risk değerlendirmesi yapacak ve risk iletişimini sağlayacak.

Öte yandan söz konusu kararname ile Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığına doğrudan bağlı olacak.