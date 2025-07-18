Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayına ait ‘İllere Göre Motorlu Kara Taşıtları’ verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Haziran 2025’te trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini motosiklet, yüzde 38,2'sini otomobil, yüzde 7,8'ini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 16,3, traktörde yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 34,9, minibüste yüzde 30,0, kamyonda yüzde 28,5, kamyonette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 16,9 ve motosiklette yüzde 2,0 azaldı.

VAN’DA BULUNAN MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI

2025 Haziran sonu verilerine göre Van’da 35 bin 761 otomobil, 6 bin 195 minibüs, 862 otobüs, 23 bin 798 kamyonet, 5 bin 903 kamyon, 8 bin 848 motosiklet, 9 bin 736 traktör ve 815 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Bu dönemde Van’da trafiğe kaydı yapılan taşıtlardan; otomobil ve kamyonetler en yüksek payı alırken, otobüs ve özel amaçlı araçlar en düşük orana sahip oldu.

2025 yılı Mayıs sonu verilerine göre Van’da bulunan toplam motorlu kara taşıt sayısı 91 bin 451 iken, Haziran ayında bu sayı 91 bin 918’e yükseldi.

Haziran 2025’te Van’da trafiğe kaydı yapılan araç sayısının aynı dönemde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan araç sayısına oranı yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Van’da 2 bin 100 motorlu kara taşıtın ise devri yapıldı.

Devri yapılan bu taşıtların bin 11’i otomobil, 92’si minibüs, 9’u otobüs, 678’i kamyonet, 61’i kamyon, 144’ü motosiklet, 100’ü traktör ve 5’i özel amaçlı araçlardan oluştu.