Şener, AA muhabirine son haftalarda ülke genelinde hava sıcaklıklarının ani değişimler gösterdiğini ifade ederek, İzmir'de 30 dereceleri geçen sıcaklığın birkaç gün içinde 9 dereceye kadar düştüğüne dikkati çekti.

Yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin insan sağlığını olumsuz etkileyebildiğini kaydeden Şener, "Özellikle okul çağı çocukları için ciddi problem olabiliyor. Bu dengesiz ısı değişimlerinde ister istemez çocuklar ve yaşlılar kıyafet dengesini iyi ayarlayamayabiliyor. Kalın ve ince giyinme, güneşli yerde bulunma, güneşli havada dolaşma gibi gerekçelerle vücudun terleme ve soğuma periyodu değişiyor. Şu aşamada yavaş yavaş gribal enfeksiyon döneminden çıkıyoruz ama bu sıcak soğuk dengesi son gribal enfeksiyonunuzu, üst solunum yolu enfeksiyonunu kapmanıza sebep olabilir." diye konuştu.

"Bu dönemde griple alerjiyi ayırt etmek zor olabiliyor"

Prof. Dr. Alper Şener bu dönemdeki her öksürük, geniz akıntısı, burunda tıkanıklığın soğuk algınlığı ya da grip ile açıklamayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam bir ara geçiş dönemi. Çünkü polenler de çıkmaya başladı. Çiçek tozlaşmaları da başladı. Birlikte ortaya çıkan durumlarda gribal enfeksiyon mu yoksa alerji mi, ayırt etmek zor olabiliyor. Alerjiyle gribal enfeksiyonu birbirinden ayırt etmekte en önemli parametre ateş. Eğer ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı varsa bu gribal bir üst solunum yolu enfeksiyonu demektir. Burun akıntısı ve tıkanıklığı, ateşin eşlik etmediği hapşırma nöbetleri, hapşırma nöbetleriyle birlikte gözlerde sulanma, kaşınma gibi bulgular varsa bu da alerjiye bağlı bulgular."

Yaşlı hastalarda virüsün üst solunum yolunda kalmayıp alt solunum yoluna da inebildiğini söyleyen Şener, "Bu mevsim dönemlerinde daha sık alt solunum yollarına iniyor. 65 yaş üstü kişilerde grip sezonundan tam çıkmadığımızın altını çizmekte fayda var." dedi.

Şener, ani sıcaklık değişimlerinde kıyafet seçiminin önemine değinerek, kat kat giyinmenin doğru olacağını, böylece sıcakladıkça bir katın çıkarılabileceğini ifade etti.

Terin emilmesi için pamuklu kıyafetler tercih edilmesini öneren Şener, terlemeyle vücudun ısı dengesini bozabilecek sentetik kıyafetlerden uzak durulması gerektiğini sözlerine ekledi.