Van'da etkisini gösteren olumsuz hava koşullarından dolayı bazı uçaklar Van'a iniş yapamadı. Van kent merkezini kaplayan toz bulutu, görüş mesafesini ve hava kalitesini düşürdü. Rüzgarın da ters yönde sert esişine karşı koyamayan Van uçakları Ferit Melen Havalimanı'nı pas geçti.

Van'a inmesi beklenen fakat olumsuz hava koşullarından dolayı inemeyen uçaklar Diyarbakır'a iniş yaptı.

Buradaki yolcuların bir kısmı uçakla geri Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderilirken bir kısmı da otobüslerle Van'a sevk edildi.