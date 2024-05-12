Harry Potter ve Dördüncü Yıl Macerası: Hogwarts'a Hoş Geldiniz

Yaz tatili boyunca Harry Potter, arkadaşlarıyla keyifli zamanlar geçirmiş, dinlenmiş ve yeni maceralara hazırlanmıştır. Ancak, Hogwart'daki dördüncü yılının başlamak üzere olmasıyla birlikte, onu bekleyen iddialı ve ürkütücü olaylardan habersizdir.

Bu sezonda, Harry, Lord Voldemort ile karşı karşıya gelecek ve Hogwarts'un en çarpıcı hikayelerinden birini yaşayacaktır. Quidditch Dünya Kupası finalini izleme ve rakip iki büyücülük okulu olan Beauxbatons ve Durmstrang'ın en yetenekli öğrencileriyle birlikte turnuvaya katılma şansına sahip olacak.

Geçmiş bölümlerde olduğu gibi, yine dolu dolu heyecan verici maceralarla dolu bir yıl Harry Potter ve dostları için başlıyor. Hogwart'ta yeni öğretmenlerle tanışacak, büyü dünyasının sırlarını çözecek ve dostlukları daha da güçlenecek. Harry'nin önünde hem eğitim hem de tehlike dolu bir yıl var. Bu yıl, Hogwarts'ta yaşanacakların en büyüleyici ve en tehlikeli olacağı kesin.