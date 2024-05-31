Süper Lig 2024'e Yeni Yüzler Geliyor! Hangi Takımlar Süper Lig'e Yükseldi?

2023-24 futbol sezonu sona erdi ve Süper Lig'e çıkan takımların heyecanı başladı! Hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi, kimler yeni sezonda mücadele edecek? İşte Süper Lig'e çıkan takımların detayları...

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

Eyüpspor: Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı 4-1 yenerek normal sezonun bitimine 5 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Göztepe: Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir aradan sonra tekrar Süper Lig sahnesine dönüyor. Bodrum FK: Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u uzatmalarda 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Yeşil-beyazlılar, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak ve yeni bir heyecanla sezona başlayacaklar.

Bu sezonun Süper Lig'e çıkan takımları, gelecek sezon ligde neler yapacaklarıyla ilgili merakları artırıyor. Yeni yüzler, yeni mücadeleler ve heyecan dolu bir Süper Lig sezonu bizleri bekliyor!