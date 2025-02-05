Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 28 yaşındaki hamile kadının ileri tetkik ve tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevki kararlaştırıldı.

Van-Bahçesaray karayolunun kardan dolayı kapalı olması ve Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolu mesafesinin çok olması nedeniyle Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a naklini sağladı.