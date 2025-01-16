ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı.

"Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ayrıca teşekkür eden Trump, "Gazze'nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi" için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İbrahim Anlaşmalarını daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." değerlendirmesini yaptı.

Ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunan Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerine yer verdi.

Hamas, Filistin'i destekleyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti

Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.

Hamas'ın telegram hesabında yayınlanan paylaşımda, Hayye'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Açıklamasında, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşında hiçbir hedefine ulaşamadığını belirten Hayye, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni yeniden inşa edebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana pek çok hedefe ulaşmaya çalıştığını; bunların bir kısmını açıkladığını, bir kısmını da gizlediğini ifade eden Hayye, İsrail'in, direnişi sona erdirmeyi, Hamas'ı ortadan kaldırmayı, esirleri askeri güçle geri almayı ve bölgenin çehresini değiştirmeyi hedeflediğini açıkça dile getirdiğini söyledi.

İsrail'in gizli hedefinin Filistin davasını tasfiye etmek, Gazze Şeridi'ni yok etmek, halkından intikam almak ve onları yerlerinden etmek, halkın özgürlük iradesini ortadan kaldırmak, umudun tüm anlamlarını yok etmek ve 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun etkilerini sona erdirmek olduğunu dile getiren Hayye, ancak İsrail'in, Filistin halkının kararlılığı ve topraklarına olan bağlılığıyla karşı karşıya kaldığını ve dolayısıyla gizli veya ilan edilmiş hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını aktardı.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkıma ilişkin ise Hayye, "Öncelikle Allah'ın yardımıyla, sonra da kardeşlerimizin, sevdiklerimizin ve destekçilerimizin yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa edebiliriz." diye konuştu.

Hayye, Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti.

Bakan Fidan, Hamas yetkilileriyle telefon görüşmesinde ateşkesin hayırlı olmasını diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosunun üyeleri ile telefon görüşmesinde Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle telefonda konuştu.

Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini ifade etti.

Biden: Barış ve güvenliğin inşasına başlanması aslında uzun zaman önce gerekiyordu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Mısır ve Katar'ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşmasının sağlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Biden, açıklamasında, "Bugün ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte yürüttüğü yoğun diplomasi sonucunda, İsrail ve Hamas bir ateşkes ve rehine anlaşmasına ulaştı." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşma ile Gazze'deki "çatışmaların" duracağını, esirlerin serbest kalacağını ve Filistinlilerin ihtiyaç duydukları insani yardıma kavuşacaklarını kaydeden Biden, ateşkes haberini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

"Çatışmaların sona ermesi, barış ve güvenliğin inşasına başlanması aslında uzun zaman önce gerekiyordu." diyen Biden, özellikle esirlerin serbest kalacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Netanyahu hükümetine anlaşmayı onaylama çağrısı yaptı

Ulusa sesleniş konuşması yapan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, daraltılmış Güvenlik Kabinesi ve Hükümet tarafından oylanacak anlaşmanın kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Katar'ın başkenti Doha'da müzakereleri yürüten İsrail heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması yönündeki çabaları için desteklediğinin altını çizen Herzog, İsrailli esirlerin serbest kalması için kabine üyelerinin anlaşmayı onaylaması gerektiğini belirtti.

İsrail'de daraltılmış Güvenlik Kabinesi, sabah yerel saatle 11.00'de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacak.

Güvenlik Kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşması Hükümet'in onayına sunulacak.

İsrail Dışişleri Bakanı, kabinenin Gazze'de ateşkesi onaylamak zorunda olduğunu söyledi

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İtalya'nın başkenti Roma Büyük Sinagogu'nda Yahudi liderlere hitap eden Dışişleri Bakanı Saar, ateşkes ve esir takası anlaşması üzerine açıklamalarda bulundu.

Saar, İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesinde yarın oylanacak ve hükümetin onayına sunulacak anlaşmayı kabul etmenin "çok zor bir karar" olduğunu ancak 98 İsrailli esirin serbest kalması için "bu kararı almak zorunda olduklarını" savundu.

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesi, sabah yerel saatle 11.00'de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacak.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşması hükümetin onayına sunulacak.

Netanyahu, Trump ve Biden'la ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması konusundaki yardımlarından ötürü Trump ve Biden'a teşekkür etti.

Netanyahu, "esirlerin serbest bırakılması ve ailelerinin çektiği acılara son verilmesine yardımcı olduğu" için Trump'a teşekkürleri iletti.

İkilinin telefon görüşmesinde, ABD'nin başkenti Washington'da anlaşmayı ve diğer konuları ele almak üzere bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.

Netanyahu, Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde ise esir takası anlaşmasına varılması konusunda yardımları için ABD Başkanı'na teşekkür etti.

Guterres, İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara anlaşmayı uygulama çağrısında bulundu.

Guterres, BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mısır, Katar ve ABD'nin anlaşmanın sağlanması yönündeki çabalarını takdir ettiğini aktaran Guterres, "Tüm taraflara anlaşmanın tam olarak uygulanması için yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Guterres, en başından beri kendisinin bu çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Guterres, temel önceliğin şimdi bu ihtilaf nedeniyle meydana gelen korkunç acıyı dindirmek olduğunu ifade ederek, BM'nin hem anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamaya hem de Filistinlilere insani yardımı artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Ateşkesin Gazze'de insani yardımlara yönelik engelleri kaldırmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Guterres, "Bu anlaşma kritik öneme sahip bir ilk adım. Ancak, çabalarımızı daha geniş hedefler için sarf etmeye devam etmeliyiz." dedi.

Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarındaki birliği sağlamanın öneminin altını çizerek, aynı zamanda birlik halinde bir Filistin yönetiminin sağlanmasının öncelik olduğunu söyledi.

İki devletli çözüm vurgusu

BM Genel Sekreteri Guterres, "Taraflara ve ortaklara bu fırsatı değerlendirerek Filistinliler, İsrailliler ve bölge için daha iyi bir gelecek inşa etme, işgali sona erdirme ve uluslararası hukuk uyarınca İsrail ve Filistin'in yan yana yaşayacağı iki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İki halkın da isteklerinin ancak iki devletli çözümle yerine getirilebileceğini kaydeden Guterres, mevcut BM kararları ve anlaşmalarının bunun için yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti.

Guterres, hayatını kaybeden siviller, BM personeli ve insani yardım çalışanlarına başsağlığı dileklerini ileterek BM'nin, barış, istikrar ve Filistin, İsrail ve bölge halkına daha umutlu gelecek için destek sağlama konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Katar: İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı

Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurdu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Al Sani, Katar'ın, arabulucuların (Katar, Mısır ve ABD) esir değişimi, Gazze'de kalıcı bir ateşkese varılmasıyla sürdürülebilir sükunete yeniden dönüş konusunda anlaşmaya varmadaki başarısını duyurmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Katar Başbakanı, anlaşmanın uygulanmasının önümüzdeki pazar günü (19 Ocak) başlayacağını ifade etti.

Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını, karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı.

Al Sani, arabulucuların, esir ve tutukluların listelerinin değişimi ile takas sürecinin güvenli ve sorunsuz şekilde sağlanması için çatışmanın iki tarafıyla da sürekli ve devamlı temas halinde kalacağını kaydetti.

Katar Emiri: Gazze'de ateşkes ilanının saldırıların sonlanmasına katkı sağlamasını umuyoruz

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler sonucu Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığının ilan edilmesinin ardından X hesabından açıklama yaptı.

Katar Emiri, "Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilanının, bölgede ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında saldırıların, yıkımın ve ölümlerin sona ermesine katkıda bulunmasını, bu haklı davanın artık görmezden gelinmediği, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun adil bir çözüme yönelik ciddi çalışmaların yapıldığı yeni bir dönemi başlatmasını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Katar'ın bu anlaşmaya ulaşmadaki diplomatik rolünü "siyasi bir görevden önce insani bir sorumluluk" olarak nitelendiren Şeyh Temim, Mısır ve ABD'ye de çabalarından dolayı teşekkür etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda bir yıldan daha uzun süren yoğun çabalar sonucu Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduğunu" belirtti.

Bu anlaşma ile birlikte, Gazze halkına acil olarak insani yardım gönderiminin hızlandırılmasının önemini vurgulayan Sisi, iki devletli çözüm yoluyla sürdürülebilir barış sağlanana kadar mevcut insani felaketle mücadele etmek amacıyla "hiçbir engel olmaksızın" yardımların bölgeye ulaşmasını sağlamanın önemli olduğunu kaydetti.

Sisi, ülkesinin "her zaman sözünde duracağını, adil barışı destekleyeceğini ve Filistin halkının meşru haklarını savunacağını" ifade etti.

İnsani yardımların Gazze'nin geneline ulaşması

Anlaşmanın ilk aşamasının, insani yardımın kapsamlı olarak Gazze geneline güvenli ve etkili bir şekilde ulaştırılması ve dağıtılmasının arttırılmasının yanı sıra hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve fırınların yeniden düzenlenmesini içerdiğini belirten Al Sani, göçe zorlananların ikamet bölgelerine geri dönüşünü, hastalar ile yaralıların tedavi için bölge dışına çıkışının kolaylaştırılmasını da kapsadığını dile getirdi.

Al Sani, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin yönlerinin tamamlanması için bu gece müzakerenin iki tarafı arasında çalışmaların devam edeceğine dikkat çekerek, Mısır ve ABD'ye müzakerelerin ilerlemesinde katkıda bulunan çabalarından dolayı teşekkür etti.

Katar, Mısır ve ABD'den ekipler anlaşmasının uygulanmasını izlemek için çalışacak

Katar, Mısır ve ABD'den ekiplerin ateşkes anlaşmasının uygulanmasını izlemek için çalışacaklarını söyleyen Al Sani, bu kapsamda, anlaşmanın uygulanmasının izlenmesi ve olası ihlallerin takip edilmesi için mekanizmaların oluşturulacağını belirtti.

Al Sani, anlaşmanın uygulanmasına yönelik garantinin, "anlaşmanın taraflarının taahhüdü ve arabulucuların çabaları" olduğuna dikkat çekti.

İki ve 3. aşamaların detayları, ilk aşamanın tamamlanmasından sonra açıklanacak

İkinci ve üçüncü aşamaların detaylarının, birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacağını aktaran Al Sani, ancak anlaşmanın ikinci aşamasının, "askeri operasyonların ve saldırıların kalıcı olarak durdurulmasıyla sürdürülebilir sükunetin yeniden tesis edildiğinin duyurulmasını" içerdiğini; bunun tüm taraflar için istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Anlaşmanın nihai çözümüne ulaşılmasının, başta ilgili taraflara bağlı olduğunu vurgulayan Al Sani, Katar ve Mısır’ın arabulucular olarak rolünün, "taraflar (İsrail ve Hamas) arasındaki uçuruma köprü olmaya ve bu süreci etkileyen birçok faktörü dikkate alarak bakış açılarını birbirine yakınlaştırmaya odaklandığını" belirtti.

Al Sani, bu aşamaya ulaşmak için tüm tarafların gayretli bir çalışma ve verimli bir ortaklık sergilediğini; son dört günün müzakerelerin iki temel tarafının yanı sıra Mısır ve ABD delegasyonlarıyla sürekli ve yoğun toplantılara sahne olduğunu ifade etti.

Katar Başbakanı, "Anlaşmanın fiili şekilde uygulanmaya başlanmasını ve savaşı tamamen sona erdirecek, barış ve istikrar dolu bir gelecek için kapı açacak ikinci aşamaya geçebileceğimizi umuyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın "barışı getireceği" konusunda iyimser olduğunu ifade eden Al Sani, şu anda sorumluluğun "anlaşmanın taraflarına" ait olduğunu vurguladı.

Katar Başbakanı, anlaşma uygulanmaya başlamadan önce hiçbir askeri operasyonun gerçekleştirilmemesi temennisinde bulundu.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için yarın toplanacak

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah yerel saatle 11'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağı bildirildi.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip" ifadelerine yer verdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un taraflar arasında esir takasını gerçekleştirecek Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, Herzog, esir takası anlaşması hazırlıkları kapsamında İsrail'i ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Spoljaric ve heyetiyle bir araya geldi.

Kızılhaç heyetinin Herzog'a esirlerin transferi için yapılan hazırlıklar ve karşılaştıkları çeşitli zorluklar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

AB, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB), Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesi "memnuniyetle karşıladığını" bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas'ın ateşkese varmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu sayede esirlerin ailelerine, insani yardımların ise Gazze'deki sivillere ulaşabileceğini belirtti.

Von der Leyen, "Bu, insanların çok uzun süredir büyük acılar çektiği tüm bir bölgeye umut getiriyor. Her iki taraf da bölgede kalıcı istikrarın sağlanması ve çatışmanın diplomatik yollardan çözüme kavuşturulmasına yönelik bir adım olarak bu anlaşmayı eksiksiz şekilde uygulamalıdır." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da X'teki hesabından, ateşkesten memnuniyet duyduğunu bildirerek, "Bu, şiddetin sona erdirilmesine yönelik önemli ve olumlu bir gelişmedir. Şimdi sıra bu anlaşmayı tüm esirler ve aileleri, Gazze halkı ve bölge halkı için hayata geçirmeye gelmiştir." mesajını paylaştı.

İsrail'de bakanlar ve muhalefet anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

İsrail’de ana muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, yayımladığı video mesajda, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanması gerektiğini vurguladı.

Lapid, son İsrailli esir serbest kalana kadar anlaşmanın arkasında durması için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya siyasi destekte bulunacağını duyurdu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine dönmesi için "tüm ülkenin nefesini tuttuğunu" belirten Lapid, ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump ile ekibine, ABD Başkanı Joe Biden'a, Katarlı ve Mısırlı yetkililere anlaşma için teşekkür etti.

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ise Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyuran X paylaşımında bulundu.

Gantz, "Daha önce de belirttiğim gibi, Ulusal Birlik bu adımı açıkça, gerekirse siyasi olarak da destekleyecek." ifadesini kullandı.

"Ulusal güvenlik kaygıları siyasi çıkarlara üstün geldi"

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden aldığı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşılmasını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

"Ulusal güvenlik kaygılarının siyasi çıkarlara üstün geldiğini" savunan Gallant, hükümetin "etik, politik ve ahlaki açıdan verdiği doğru kararı" desteklediğini duyurdu.

Gallant, "Giden ABD yönetimi ve gelen ABD’de seçilmiş başkan Trump'a, tüm taraflara yaptıkları baskı ve Gazze’de Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma sağladıkları için teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.

İsrail Meclisindeki (Knesset) Filistin asıllı milletvekili Ahmet Tibi ise Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının İsrail'in geçen yıl mayıs ayında önerdiği anlaşmayla büyük ölçüde aynı olduğu yönündeki haberlere atıfta bulunarak, "Mayıs 2024 anlaşması Ocak 2025'te onaylandı.” ifadesini kullandı.

İsrailli bazı bakanlar, anlaşmayı desteklediğini duyurdu

İsrail Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İsrail hastanelerinin Gazze'de tutulan İsrailli esirleri karşılamaya hazır olduğunu belirten Buso, paylaşımında esirlerin fotoğraflarına yer verdi.

Ayrıca Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir canı kurtarmak tüm Tevrat’tan önce gelir.” ifadesini kullandı.

Goldknopf, bugün İsrail hükümetinin onayına sunulacak anlaşmayı onaylayacağını duyurdu.

İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar da X hesabından yapılan açıklamada, bugün yapılacak kabine toplantısında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının lehine oy kullanacağını duyurdu.

Lübnan Başbakanı Mikati: Bu duyuru Filistin halkının tarihinde kanlı bir sayfayı kapatıyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in 467 gün saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mikati, X hesabından yaptığı paylaşımda, Katar, Mısır ve ABD'nın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Lübnan Başbakanı, Gazze'de ateşkesten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu duyuru, İsrail saldırıları sonucunda büyük acılar çeken Filistin halkının tarihinde kanlı bir sayfayı kapatıyor." ifadesini kullandı.

Mikati, ateşkesin sürdürülebilir olması ve İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymasının önemine dikkati çekerek, Filistin meselesinin bu şekilde kalıcı çözüme kavuşabileceğini ve Filistin halkının meşru haklarını elde edebileceğini aktardı.

BM Yüksek Komiseri Türk'ten, Gazze için varılan ateşkes anlaşmasının acilen uygulanması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkesin sağlanmasının kendisini rahatlattığını belirterek, anlaşmanın acilen uygulanması çağrısında bulundu.

Türk, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de ateşkesin ilk aşamasının haberi beni çok rahatlattı ve bu acilen uygulanmalı" diyen Türk, çatışmadaki taraflara ve nüfuz sahibi tüm ülkelere, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın tamamen sona erdirilmesi de dahil ateşkesin sonraki aşamalarının başarısını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapma çağrısını yineledi.

Volker Türk, son 15 ayda dayanılmaz acılar ve sefalet çeken insanların yanında olduğunu kaydederek, bir daha hiç kimsenin böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

"Özellikle Gazze'nin kuzeyinde olmak üzere, son aylarda İsrail'in acımasız bombalamaları ve saldırıları nedeniyle harap olan Gazze'de çaresizce ihtiyaç içinde olanların hayatlarını kurtarmak son derece acil" ifadesini kullanan Türk, yiyecek, su, ilaç, barınak ve korumanın sağlanmasının, en önemli öncelik olduğunu ve zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.

Türk, işlenen ağır ihlaller ve suistimaller için hesap verebilirlik ve adalet arayışının öneminin altını çizdi.

Büyük bir kısmı harabeye dönen Gazze'nin ve insanların hayatlarının yeniden inşasında insan haklarının ön planda ve merkezde olması gerektiğini vurgulayan Türk, "Uluslararası toplumun, Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı bir barışa ulaşma yolundaki somut çabalarda kritik rolü var. Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkça belirttiği gibi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı olarak devam eden varlığı sona ermeli. Uluslararası alanda kabul görmüş iki devletli çözüm gerçeğe dönüşmeli." görüşünü paylaştı.

BM Uluslararası Göç Örgütü, Gazze için varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de ateşkes ilanını memnuniyetle karşılıyor, tüm tarafları, sivillerin güvenliğini ve refahını ön planda tutmaya, şiddete ve acıya son vermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki insani krizin kırılma noktasına ulaştığına işaret edilen açıklamada, burada hastanelerin yıkıldığı, tıbbi malzemelerin ve gıda stoklarının tükendiği kaydedildi.

Açıklamada, "BM Dünya Gıda Programı (WFP) özellikle kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyi için kıtlık uyarısında bulundu. Aileler barınak ve temel yardımdan yoksun. Bu durum da onları soğuğa maruz bırakıyor. Bu kış en az 8 yenidoğan trajik bir şekilde hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

Ürdün, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve "tam bağlılık" çağrısı yaptı

Katar'ın İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığını duyurmasının ardından Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Mısır, Katar ve ABD'nin anlaşmaya varmak için gösterdiği çabaların takdir edildiği açıklamada, "bu anlaşmaya tamamen bağlı kalınması gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani felaketle yüzleşmek için yeterli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak üzere acil uluslararası eylem başlatılması gerekiyor." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Safedi, ayrıca "Gazze'yi yeniden inşa etmek ve kardeş Filistin halkının acılarına son vermek için gerçek anlamda çaba sarf edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Bakanlık açıklamasında Ürdün'ün Kral 2. Abdullah'ın talimatları doğrultusunda Gazze'ye insani yardımın yanı sıra kardeş Filistin halkının adil bir barışa ulaşmak için tüm meşru haklarını elde etme arayışında destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

İsrailli Sözcü, Philadelphi Koridoru'ndan çekilme iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

İsrailli Sözcü Dostri, X sosyal medya hesabından, İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddialara ilişkin bir paylaşım yaptı.

İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekileceğine dair haberlerin doğru olmadığını belirten Dostri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koridordaki İsrail kontrolünden vazgeçmediğini iddia etti.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Hamas'ın İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'nda konuşlandırılması konusunda değişiklik yapılması talebinden son anda vazgeçtiği öne sürülen açıklamada, "ateşkes anlaşması taslağında açık kalan bazı hususların bu gece kapatılacağının ümit edildiği" kaydedildi.

Oxfam: İsrail'in Gazze'ye yaşattığı acılar dünya liderlerinin korumasında gerçekleşti

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın İngiltere Başkanı Halima Begum, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu anlaşmanın "gecikmiş olmanın ötesinde" olduğunu vurguladı.

İsrail'in 15 aydır Gazze halkına karşı amansız saldırı yürüttüğüne işaret eden Begum, gıda ve suyun savaş silahı olarak kullanıldığına ve 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşamak için gerekli temel ihtiyaçlardan sistematik olarak mahrum bırakıldığına dikkati çekti.

Begum, "Gazze'de kıtlık tehlikesi sürerken, öncelikli olarak hayati yardımların kesintisiz ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanmalı. Ayrıca, İsrailli esirlerin ve Filistinli tutukluların güvenli şekilde serbest bırakılması da kritik öneme sahip." ifadeleri kullanıldı.

"Ateşkes, İngiltere'nin hukuki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz"

Begum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında diğer ülkelerin de sorumluluğu olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in Gazze'ye yaşattığı muazzam acılar, İngiltere dahil dünya liderlerinin gözetiminde ve korumasında gerçekleşti. İsrail'in eylemlerinin, uluslararası insancıl hukuku defalarca ihlal ettiğini kabul etmesine rağmen, İngiliz hükümeti silah satışlarına izin vererek bu çatışmayı körüklemeye devam etti. Bu geçici ateşkes, İngiltere'nin hukuki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. İsrail'e yönelik tüm silah satış lisansları, uluslararası insancıl hukukun daha fazla ihlal edilmesi riski göz önüne alındığında derhal askıya alınmalı."

"Savaş suçları işleyenler hesap vermeli"

Begum, adalet ve hesap verebilirliğin de başlaması gerektiğinin altını çizerek, savaş suçları işleyen tüm tarafların, mağdurlar için adaletin sağlanması ve gelecekteki ihlalleri caydırmak adına hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

İngiltere ve diğer dünya liderlerinin, bu ateşkesin kalıcı olmasını sağlamasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Begum, ateşkesin, uluslararası hukuku ihlal eden kalıcı askeri varlık ya da ilhak ile sonuçlanmaması gerektiğini, aksi halde Filistinliler ve İsrailliler için adil, anlamlı ve sürdürülebilir barış umudunun tamamen yok olacağını kaydetti.

İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrich, hükümeti devirme tehdidinde bulundu

İsrail'in Dini Siyonizm Partisi lideri aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya hesabından, ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Smotrich, "Hükümete sunulacak olan anlaşma İsrail Devleti'nin ulusal güvenliği açısından kötü ve tehlikeli bir anlaşmadır." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın, esirlerin geri dönmesini sağlaması bakımından büyük sevince sebep olmasının yanında İsrail açısından büyük kayıplara da yol açacağını kaydeden Smotrich, "Buna tüm gücümüzle karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Smotrich, Hamas'ın tamamen yok edilmesi ve tüm esirlerin geri dönmesinin hükümette kalmalarının açık koşulu olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 2 gündür yoğun görüşmeler yürüttüklerini bildiren aşırı sağcı bakan, "Dindar siyonizmin ayrıntılı taleplerinin ne olduğunu biliyor ve top onun (Netanyahu) elinde." ifadesini kullandı.

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi: Gazze'deki soykırımın failleri adalet önüne çıkarılmalı

İngiltere merkezli Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezinden (ICJP) İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasına ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in 15 aydan bu yana kesintisiz saldırı düzenlediği Gazze'de büyük yıkım yaşandığı kaydedildi.

Bu saldırıların Gazze halkını tarih boyunca görülmemiş bir acıya sürüklediği ifade edilen açıklamada, Gazze'de Filistinlilere karşı Nekbe'den bile daha büyük çaplı soykırım uygulandığı vurgulandı.

"Ateşkes sağlanmış olsa bile Gazze'deki koşullar nedeniyle ölümler sürecek"

Dünyanın önde gelen tıp dergisi The Lancet'in geçen hafta yayımladığı rapora atıfta bulunulan açıklamada, Ekim 2023'ten Haziran 2024'e kadar Gazze'de 64 binden fazla Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğü ve bunların yüzde 59,1'inin çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu rakam yalnızca travmatik yaralanmalara dayanıyor. Gıda ambargosu, elektriğin kesilmesi, zorunlu yerinden edilme ve salgın hastalıklar nedeniyle gerçek rakamları asla bilemeyeceğiz. Ateşkes sağlanmış olsa bile bu koşullar nedeniyle ölümler devam edecek." değerlendirmesi paylaşıldı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması gerektiği bildirilen açıklamada, "Ayrıca bu soykırımın failleri ve mimarları adalet önüne çıkarılmalı ve Filistinlilere yönelik daha acımasız bir saldırının gerçekleştirilmemesini sağlamak için hesap verebilirlik sağlanmalı." ifadelerine yer verildi.

"Filistinlilerin yaşadığı trajedi kolektif hafızasında sonsuza dek iz bırakacak"

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğu anımsatılarak, "Çözüm açık. İsrail'in Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki her türlü varlığı sona ermeli." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan trajedinin boyutuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanla lekelenmiş un çuvalları, kesilmiş uzuvlar, yas tutan anneler, çökmüş sağlık sistemi, sevdiklerinin kalıntılarını torbalarda toplamak zorunda kalan insanlar ve topluca alıkonularak aşağılanan Filistinlilerin yaşadığı bu trajedi kolektif hafızasında sonsuza dek iz bırakacak."

Açıklamada, adalet sağlanana ve Filistinlilerin uzun süredir elinden alınan hakları iade edilene kadar gerçek barış ve adaletin mümkün olmayacağı da vurgulandı.

Brezilya lideri Lula, Gazze'de ateşkes sağlanmasının "umut verici" olduğunu belirtti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'de ateşkes sağlanmasının kalıcı bir çözüm için "umut verici" olduğunu ifade etti.

Sosyal medya platformu X'ten İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşım yapan Lula da Silva, çatışmanın tamamen durdurulması çağrısında bulundu.

Lula da Silva, "Çatışmaların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması, tüm Orta Doğu'da barış ve istikrarın inşasına yardımcı olacaktır. Gazze'deki ateşkes umut verici bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapılarak, ateşkesten duyulan memnuniyet ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşma şartlarına saygı gösterilmesi, çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın Gazze'ye engelsiz girişinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Brezilya, barış sürecinin derhal başlatılması ve iki devletli çözüme olan bağlılığını bir kez daha vurgulamaktadır."

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: "(Gazze'deki ateşkes) İnsanlık için iyi bir haber"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin, "İnsanlık için iyi bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, sosyal medya hesabından Gazzeli çocukların sevinç dolu görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık için iyi bir haber. Çocukların neşesi ne kadar da güzel. Yaşam ve barış için çocukların gözyaşları ve sevinç kahkahaları ne kadar anlamlı. (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek) Herod yenildi. Nihayet gökyüzünde bombaların olmadığı bir kutlama gecesi. Sağlık ekipleri Gazze'de kutlama yapıyor."

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana Kolombiya, barış için aktif bir diplomasi yürütmüştür. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada, çatışmanın nedenlerini ve çözüm yollarını ele almak üzere bir barış konferansı düzenlenmesini önermişti. Ülkemiz, Mısır ve Katar gibi önemli uluslararası forumlarda sürekli barış çağrısında bulunmuştur. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kolombiya'nın, Oslo Anlaşmaları'nda öngörüldüğü gibi iki devletli çözümü desteklediği vurgulandı.

Gazze'deki çatışmalardan etkilenen Filistinli aileler için özel insani yardım programı uygulamaya hazır olunduğu ve Kolombiya'nın dayanışmayla barışa bağlılığının bir kez daha teyit edildiği belirtildi.