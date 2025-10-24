Hakkari Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente atanacak uzmanlar arasında çocuk endokrinolojisi, romatoloji, acil tıp, adli tıp, aile hekimliği, anesteziyoloji, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk sağlığı, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi, radyoloji, ruh sağlığı, üroloji gibi birçok branşta hekim bulunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yeni kadroların kentin sağlık hizmeti kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaşacağını ifade etti.