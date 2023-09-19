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Elektrik arızasına müdahale etmek için Kazan Vadisi'ne giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin yolun kenarında yaralı bulduğu ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Van'a getirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde muayenesi yapılan ayının arka iki bacağının felç olduğu tespit edildi.

Gerekli müdahaleleri yapılan ayının merkezdeki tedavi süreci devam ediyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bu yıl trafik kazalarına bağlı olarak ayı yaralanmalarının sıklıkla yaşandığını söyledi.

Ayının tedavisinin uzun süreceğini belirten Aslan, "Yaralı ayının genel muayenesini yaptık. Boyundan yaralandığı için arka ayakları felç olmuş. Hayvanı stabil hale getirdik ama felç durumu devam ediyor. Felç tedavisi uzun sürüyor. Genellikle de olumlu yanıt vermez. Biz uzun süre tedavi etmeye çalışacağız. Doğaya bırakmazsak da merkezimizde misafir edeceğiz." dedi.AA