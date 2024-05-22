Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da doğmuş bir işadamıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerindendir ve kulübün önemli transferlerinde rol oynamıştır. Özellikle Alex de Souza, Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız futbolcuların Fenerbahçe'ye transferlerinde etkili olmuştur. Fenerbahçe taraftarları tarafından "Muz Kralı" olarak da tanınmaktadır. İş hayatında turizm, tekstil ve muz ticareti gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Son günlerde Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacağı yönündeki haberlerle gündemde yer almaktadır. Fenerbahçe camiasında sevilen ve saygı duyulan bir isimdir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi