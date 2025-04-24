HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Aslan ve beraberindeki heyet, İpekyolu Belediyesi önünde kurulan çadırda eylemlerini sürdüren, işten çıkarılan işçileri ziyaret ederek destek verdi.

“BÖLGE TOPLANTIMIZI VAN’DA DÜZENLİYORUZ”

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, burada yaptığı konuşmada, “Konfederasyonumuz her yıl 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Günü etkinliklerini Türkiye'nin değişik illerinde gerçekleştirmektedir. Bu yıl 1 Mayıs etkinliklerimizi kitlesel olarak Rize'de gerçekleştireceğiz.

Ama aynı zamanda Türkiye'nin beş ayrı bölgesinde o bölgedeki teşkilatlarımızla birlikte bölge toplantılarıyla 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Günü ile ilgili toplantılar yapacağız. Bunu dün Kocaeli’nde, bugün Van'da düzenliyoruz. Bu bölge toplantısının Van'da yapılmasının en önemli nedeni burada direnişinin 357. gününde bizimle omuz omuza, yan yana duran o kahraman kardeşlerimizdir. Onları buradan bir kez daha kutluyorum." dedi.

"SİZİNLE BERABER SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Arslan, "Bütün baskılara rağmen direnen, bizimle beraber yol yürüyen bu kahramanlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah sizden razı olsun. Siz mücadele ettiğiniz sürece, bizimle beraber yan yana, omuz omuza direndiğiniz sürece biz sizinle beraber sonuna kadar direneceğiz. Sonuna kadar yürüyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz." sözlerine yer verdi.

"MUHALEFETİN VEYA İKTİDARIN ALTERNATİFİ DEĞİLİZ"

Siyasi parti olmadıklarını belirten Arslan sözlerinin devamında, "Muhalefetin veya iktidarın alternatifi değiliz. Biz bir emekçi örgütün temsilcileriyiz. Bizim mücadelemiz mensuplarımızın haklarını, onların hukukunu korumak, onların haklarını sonuna kadar savunmak, onların mücadelesinde yanlarında olmak, ekmeklerini büyütmek, aşlarını büyütmek, insan onuruna yaraşır bir iş yapmalarını sağlamaktır. Biz bu mücadelemizi nerede olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, hangi anlayışı temsil ediyorlarsa etsin, bizim tek amacımız var.

Mensuplarımızın, üyelerimizin haklarını sonuna kadar korumak ve onların yanında olmaktır. Eğer bizim haklarımıza saygı göstermiş olsalardı bunlar, işçilerin aşıyla, ekmeğiyle oynamasalardı, demokratik haklarla bu halkın oyunu alan, Van halkının oylarıyla seçilmiş bu belediye başkanları bizimle uğraşmasaydı bizim onlarla ne sorunumuz olabilir? Ama bizim ekmeğimizi elimizden almaya kalkarlarsa biz hep burada olacağız, burada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AKDENİZ: “MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

HAK-İŞ HİZMET İŞ Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise, “Türkiye geneli 1 Mayıs kitlesel miting programı öncesinde 5 ilimizde düzenlenecek olan etkinliklerin ikincisi ve bölgesel toplantının bugün ilimizde düzenleniyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi, VASKİ, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve Gevaş Belediyeleri tarafından 414 davamızın 200’ü mahkemece kabul edildi ve istinaftalar. Kesinleşmiş 13 davamız ve karara çıkacak 201 davamız ilk derece mahkemesindeler. 357 gündür verilen emek mücadelesinde son işçi kardeşimiz işine geri dönünceye kadar mücadelemiz devam edecektir.” dedi.