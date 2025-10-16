Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac organizasyonuyla ilgili yeni bir duyuru geldi.

Yapılan yeni duyuru hac orgazinasyonlarında hizmet verecek sağlık personeliyle ilgili...

22 EKİM'E KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında sağlık personeli müracaatları, 22 Ekim'e kadar alınacak.

BAŞVURULAR DİYANET'İN SAYFASINDAN

Başvurular, "www.hac.gov.tr"adresi üzerinden yapılabilecek.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında görev alacak kadın irşat ve din görevlilerinin mülakat yerleri açıklandı.

2026 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında; kadın irşat ve din görevlisi olarak görevlendirilecek personelden, mülakat yerleri belli olanların mülakat yer ve tarih bilgileri erişime açıldı." denildi.