Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi ve HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2027 yılında hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Şahin, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında 22 Temmuz'da Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde, 1 milyon 878 bin 46 hacı adayından 84 bin 942'sinin kutsal topraklara gitmeye hak kazandığını belirtti.

Vatandaşların seyahat acentesi tercihlerini e-Devlet üzerinden yapmaları gerektiğini aktaran Şahin, sisteme giriş yapan adayların bulundukları ilde hac kaydı yapma yetkisine sahip tüm acenteleri görüntüleyebileceğini söyledi.

Kesin hac kaydı yaptırmadan önce vatandaşların seyahat acenteleriyle iletişime geçerek programın tüm ayrıntılarını öğrenmeleri gerektiğini anlatan Şahin, "Ne kadar süreyle hangi otellerde konaklama yapılacak? Bunlar çok önemli. İlk etapta hiçbir ayrıntı sorulmadan başvuru yapılıyor, hac süresi 40-45 gün olduğu zaman 'O kadar kalamıyorum, 15-20 gün olabilir mi?' şeklinde arayışlara giriyorlar. Vatandaşımız öncelikle kendine göre uygun programı iyice araştırmalı." diye konuştu.

Şahin, "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hac Sözleşmesi imzalayıp teminat mektubu vererek yetki belgesi alan 352 seyahat acentesi bulunuyor. Seyahat acentesi tercihleri için kayıtlar, son 3 yıldır e-Devlet üzerinden yapılıyor. Vatandaşlarımız kayıtlarını mutlaka e-Devlet üzerinden, bu yetkili acenteler aracılığıyla yaptırsın. Diğer acenteler ise bu 352 acenteyle işbirliği yaparak kayıtlı acente olarak hizmet verebilir ancak hacca götürme yetkisi yine yetkili acentelerdedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Hac Organizasyonu olarak son 2 yıldır en iyi organizasyon ödülünü alıyoruz"

Seyahat acentesiyle anlaşma sağlayan hacı adaylarının hizmet sözleşmesini dikkatle inceleyerek imzalamaları gerektiğini vurgulayan Şahin, söz konusu belgede hem acentelerin hem de vatandaşların haklarını koruyan hükümlerin yer aldığını anlattı.

Kurada adı çıkmayan hacı adaylarını da uyaran Şahin, hac özlemiyle farklı arayışlara giren vatandaşların kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebileceğinin altını çizerek, kutsal yolculuğun yalnızca hac vizesiyle gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Şahin, Türkiye Cumhuriyeti Hac Organizasyonu'nun dünyanın en nitelikli hac organizasyonu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hacılara sunulan hizmet, verilen eğitim, kalınan oteller ve organizasyon kabiliyeti olarak uzun yıllara dayanan tecrübenin sonucunda harika organizasyon sunuyoruz. Seyahat acentelerimiz de bu konuda çok uzman ve profesyonel. Türkiye bu açıdan çok büyük şansa sahip. Bunu sahada her geçen gün daha iyi görüyoruz. Yıllar geçtikçe hac organizasyonumuzun niteliği daha çok artıyor. Türkiye Hac Organizasyonu olarak son 2 yıldır en iyi organizasyon ödülünü alıyoruz. Tabii bununla yetinmiyor, her yıl üzerine koymaya devam ediyoruz."

"2027 yılını hac organizasyonu açısından 'kalite yılı' ilan ettik"

2027 yılını hac organizasyonu açısından "kalite yılı" olarak ilan ettiklerini aktaran Diyaeddin Şahin, "Daha yüksek standartlara çıkacağımız, daha iyi, konforlu ve güvenli hizmet verebileceğimiz yeni uygulamalara geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, 2027 yılı ve sonrasında hac organizasyonlarında ailelerin iki kişilik odalarda, zorunlu durumlarda ise üç kişilik odalarda konaklayacağını, bu uygulamanın hacı adaylarının konforu açısından önemli bir yenilik olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın son yıllarda işlemlere erken tarihlerde başladığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Planlamanın daha iyi yapılabilmesi, hazırlıklar ve yeterli süre kalması için bu yıl daha erken başladı. Dolayısıyla biz de hac kayıt işlemlerine erken başladık. Böyle olunca bazı sıkıntıların da olacağını görüyoruz. Özellikle pasaport süreleriyle ilgili sorun yaşanacaktı. Hacılarımızdan istediğimiz pasaportlarının geçerlilik süresinin en erken 20 Kasım 2027 olması. En az 2 yıl geçerliliği bulunan pasaport almalarını rica ediyoruz, bunun dışında sadece bir fotoğraf istiyoruz. Bunun dışında hacı adaylarından herhangi bir ek belge talep edilmiyor"

"Acentelerin yönlendirmesi doğrultusunda pasaport ve gerekli evraklar teslim edilmeli"

Şahin, "Seyahat acenteleriyle hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sayfasından o firmanın yetkili olup olmadığını öğrensinler, iletişim bilgilerini alıp ön görüşmelerini yapsınlar. Sonra kayıtlarını e-Devlet'ten bizzat kendileri veya yakınları vasıtasıyla yapsınlar." uyarısında bulundu.

Kaydın tamamlanması için hac ücretinin ilk taksitinin ödenmesi gerektiğini belirten Şahin, ödemenin DİB ile anlaşmalı bankalara yatırılmasının ardından hac kaydının kesinleşeceğini ifade etti.

Şahin, "Hacı adayları kayıt işlemi ve ücret ödemesinin ardından seyahat acenteleriyle yürüteceği süreç başlayacak. Acentelerin yönlendirmesi doğrultusunda pasaport ve gerekli evraklar teslim edilmeli." dedi.

Hem seyahat acenteleri hem de DİB tarafından düzenlenen hac toplantıları ve eğitim seminerlerinin önemli olduğunu dile getiren Şahin, hacı adaylarının ömürlerinde bir kez yakaladıkları bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için bilinçli şekilde hacca gitmeleri gerektiğini kaydetti.