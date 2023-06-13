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Programda “Bizim Eller” projesi kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından farklı yörelere ait türkülerin hikayeleri derlenerek koro eşliğinde seslendirildi.

Konseri çok beğendiğini belirten Vali Ozan Balcı, farklı yörelerden türkülerin hikayelerinin ortaya çıkarılması için başlatılan projeyi Güzel Sanatlar Lisesinin çok iyi yürüttüğünü ifade ederek öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Vali Balcı programda, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin resim sergisini de gezdi.