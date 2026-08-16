Türkiye’nin farklı illerinden getirilen, değeri 100 bin ile 5 milyon lira arasında değişen yaklaşık 200 şebap güvercini, Erzurum’da düzenlenen sergide kırmızı halılı podyumda görücüye çıktı.

Şebap Güvercin Federasyonu bünyesindeki Erzurum Şebap Güvercin Yetiştiriciler Derneği tarafından şebap güvercini sergisi düzenlendi. 'Türkiye Erzurum'da buluşuyor' sloganıyla düzenlenen sergiye, 40'a yakın ilden şebap güvercini yetiştiricileri katıldı. Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü salonunda gerçekleştirilen sergi öncesi kuşlar için kırmızı halı döşeli podyum kuruldu. Podyumda; miski, abalı, abalı miski, kürenk, çakmaklı, gök ve Arap cinslerindeki 200'e yakın şebap güvercini yer aldı. Özellikleri anlatılırken kırmızı halıda yer alan şepap güvercinleri, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Davetliler, podyumdaki kuşların kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşlarını inceledi. Özel kafeslerden podyuma çıkarılan kuşların sergisi gün boyu devam etti.

BAKIMLARI DA ÖZEL

Sergiye Almanya'dan katılan İsa Kaya, yaklaşık 25 yıldır bu kuş türüyle ilgilendiğini söyledi. Etkinliklerin yapıldığını bütün kentlere gittiğini söyleyen Kaya ayrıca kendisinin de kuş beslediğini belirtti. Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak ise bu kuş türünün sadece Türkiye'de değil, dünyada da yaygın olduğunu söyledi. Çok değerli olan şebap güvercinlerinin bakımının da özel olduğunu ifade eden Budak, Erzurum'da sergilenen kuşların fiyatının 100 bin ile 5 milyon lira arasında değiştiğini ifade etti.