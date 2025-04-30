Van’ın Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarlar sırasıyla söz alarak bölgelerine ait talep ve önerileri dile getirdi.

ARVAS: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN KOLLAR SIVANMIŞTIR

Toplantıda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “İlçelerimizde gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantılar, sorun ve sıkıntıların ilgililerce teşhis edilmesi ve gerekli müdahalelerin hızlıca yapılması için düzenlenmiş ve çözümü için ilgililerce kollar sıvanmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan göreve geldiği günden bu güne kadar daima milletinin hizmetinde olmuş ve milletinin daha müreffeh bir yaşam sürdürmesi için adeta ömrünü bu yolda tüketmiştir” dedi.

“AŞK İLE KOŞAN YORULMAZ”

Arvas; “Bizler de onun milletine olan sevdası ve hizmet aşkıyla yola devam ediyoruz. Bizim de bütün gayemiz vatandaşlarımızın hizmetlere hızlıca ulaşması, hizmet ve eser siyasetiyle batıda ne varsa bölgemizde de olması içindir. AK Parti milletin evidir, bizim il ve ilçe teşkilatlarımızın kapıları ardına kadar açık ve her daim sıcak çayımız mevcuttur. Biz de milletimize hizmet aşkıyla durmadan koşacak ve milletimizin hizmetinde olacağız çünkü aşk ile koşan yorulmaz, yolundan olmaz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar, gerçekleştirilen toplantılardan hoşnut olduklarını belirterek, “Kurumları kapı kapı dolaşmadan, ilçemizde taleplerimizi muhataplarıyla bir araya gelerek iletmek ve hemen cevap almak bizleri çok memnun ediyor” dedi.

“HIZLI ÇÖZÜMLER İÇİN İLETİŞİM KURUYORUZ”

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ise, “İlçelerimizde sırasıyla düzenlemiş olduğumuz toplantılarımızda daire başkanlarımızı ve harici kurum amirlerimizi hazır bulundurarak muhtarlarımızın makul taleplerini hızlıca cevaplandırmak ve çözümleri hızlıca sunmak için iletişim kuruyoruz. Diğer ilçelerimizde de ivedilikle toplantılarımızı tertip edip çözümü için çalışacağız” diye konuştu.