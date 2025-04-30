Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Scientix Elçisi ve Van İl STEM Koordinatörü Serpil Çürük’ün sunumuyla gerçekleştirilen çalıştayda, öğretmenler STEM yaklaşımının temel ilkelerini öğrenme ve uygulamalı etkinliklerle deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan öğretmenler, bu tür uygulamalı eğitimlerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan da, çalıştayda öğretmenlerle bir araya geldi. Alhan, eğitim sürecini yerinde gözlemleyerek çalıştayla ilgili olumlu değerlendirmelerde bulundu.