Oyunda Los Santos şehrindeki gangsterlerle mücadele eden Carl Johnson (CJ) isimli karakteri yönetiyorsunuz. Yeni bölgeler keşfetmek, çeşitli görevleri tamamlamak ve farklı silahlarla donanmış olmak için MOD APK sürümü tercih edebilirsiniz.

GTA San Andreas MOD APK, sınırsız para hilesi sunarak maddi sorunları ortadan kaldırıyor ve oyuncuların istedikleri silahları satın alıp, diğer tüm ihtiyaçlarını kolayca karşılamasını sağlıyor. Bu özelliklerin yanı sıra, çeşitli araçlar, zorlu görevler ve etkileyici 3D grafiklerle desteklenen oyun, Android kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor.

GTA San Andreas v2.11.206 sürümünde yapılan güncellemelerle birlikte oyundaki hatalar da giderilmiş durumda. Kontrolleri çift parmakla sağlayabilme özelliği de bulunan oyun, Play Store'da 29.99TL karşılığında satışa sunulmuş ve 872.000'den fazla indirilmiştir.