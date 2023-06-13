Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olması nedeniyle gündem oldu. Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizilerinde rol alan Gökçe Bahadır en son Kulüp dizisinde canlandırdığı karakterle ekrana gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde daha önce Ajda Pekkan'ın da seslendirdiği Sana Doğru şarkısıyla çıkış yapan Gökçe Bahadır kimdir sorusunun cevabı ve Gökçe Bahadır hakkında merak edilenler

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu.

Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın (2015) isimli dizide Yadigâr karakterini, "Hatırla Gönül" dizisinde Gönül karakterini canlandırdı.

2017 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz karakterini, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde avukat Azra karakterini canlandırdı.

GÖKÇE BAHADIR EVLİ Mİ?

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşanmıştır.

GÖKÇE BAHADIR DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI
2009    Alvin ve Sincaplar 2    Brittany    Seslendirme
2011    Dedemin İnsanları    Nurdan    Yardımcı Oyuncu
2012    Çember    Kısa Film    Başrol oyuncusu
2015    Bana Masal Anlatma    Neriman    Konuk Oyuncu
2016    Aşk Uykusu    Yonca    Başrol oyuncusu
2020    Kendi Yolumda    Zeynep    Başrol oyuncusu
Televizyon
Yıl    Başlık    Rolü    Notlar    Kanal
2001    Tatlı Hayat    Fulden    Yardımcı oyuncu    Show TV
2002    Beşik Kertmesi    Konuk Oyuncu    Bölüm oyuncusu    Kanal D
2003    Mühürlü Güller    Okşan    Bölüm oyuncusu    TRT 1
2003-2005    Hayat Bilgisi    Törpü Yeliz    Yardımcı oyuncu    Kanal D/Show TV
2004    Yol Palas Cinayeti        TV filmi    FOX TV
2005    Yine de Aşığım    Aslı    Yardımcı Oyuncu    ATV
2006-2010    Yaprak Dökümü    Leyla Tekin    Başrol oyuncusu    Kanal D
2009    Hırçın Kız Kadife    Kadife    Tv Filmi    TRT 1
2010-2011    Sensiz Olmaz    Begüm    Yardımcı oyuncu    Show TV
2011    Beşer Beşer    Azize    Bölüm oyuncusu    ATV
2012-2013    Kayıp Şehir    Aysel    Başrol oyuncusu    Kanal D
2013-2015    Aramızda Kalsın    Yadigâr    Başrol oyuncusu    Star TV
2015-2016    Hatırla Gönül    Gönül Çelik    Başrol oyuncusu
2016    Gecenin Kraliçesi    Mercan    Başrol Oyuncusu
2017    Adı Efsane    Bahar Öğretmen    Başrol oyuncusu    Kanal D
2017-2018    Ufak Tefek Cinayetler    Oya Toksöz    Başrol oyuncusu    Star TV
2020    Menajerimi Ara    Kendisi    Konuk Oyuncusu
2021-    Evlilik Hakkında Her Şey    Azra Güneş    Başrol Oyuncusu    FOX TV
Yıl    Başlık    Rolü    Notlar    Kanal
2021    Kulüp    Matilda    Başrol oyuncusu    Netflix
Tiyatro
2014-2015    Kuru Sıkı        Başrol oyuncusu
2017    Broadway'den İstanbul'a Müzikaller        Başrol oyuncusu
2020-    İzmir'in Kızları    Gülümser    Başrol oyuncusu