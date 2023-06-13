Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olması nedeniyle gündem oldu. Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizilerinde rol alan Gökçe Bahadır en son Kulüp dizisinde canlandırdığı karakterle ekrana gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde daha önce Ajda Pekkan'ın da seslendirdiği Sana Doğru şarkısıyla çıkış yapan Gökçe Bahadır kimdir sorusunun cevabı ve Gökçe Bahadır hakkında merak edilenler

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu.

Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın (2015) isimli dizide Yadigâr karakterini, "Hatırla Gönül" dizisinde Gönül karakterini canlandırdı.

2017 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz karakterini, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde avukat Azra karakterini canlandırdı.

GÖKÇE BAHADIR EVLİ Mİ?

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşanmıştır.

GÖKÇE BAHADIR DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI

2009 Alvin ve Sincaplar 2 Brittany Seslendirme

2011 Dedemin İnsanları Nurdan Yardımcı Oyuncu

2012 Çember Kısa Film Başrol oyuncusu

2015 Bana Masal Anlatma Neriman Konuk Oyuncu

2016 Aşk Uykusu Yonca Başrol oyuncusu

2020 Kendi Yolumda Zeynep Başrol oyuncusu

Televizyon

Yıl Başlık Rolü Notlar Kanal

2001 Tatlı Hayat Fulden Yardımcı oyuncu Show TV

2002 Beşik Kertmesi Konuk Oyuncu Bölüm oyuncusu Kanal D

2003 Mühürlü Güller Okşan Bölüm oyuncusu TRT 1

2003-2005 Hayat Bilgisi Törpü Yeliz Yardımcı oyuncu Kanal D/Show TV

2004 Yol Palas Cinayeti TV filmi FOX TV

2005 Yine de Aşığım Aslı Yardımcı Oyuncu ATV

2006-2010 Yaprak Dökümü Leyla Tekin Başrol oyuncusu Kanal D

2009 Hırçın Kız Kadife Kadife Tv Filmi TRT 1

2010-2011 Sensiz Olmaz Begüm Yardımcı oyuncu Show TV

2011 Beşer Beşer Azize Bölüm oyuncusu ATV

2012-2013 Kayıp Şehir Aysel Başrol oyuncusu Kanal D

2013-2015 Aramızda Kalsın Yadigâr Başrol oyuncusu Star TV

2015-2016 Hatırla Gönül Gönül Çelik Başrol oyuncusu

2016 Gecenin Kraliçesi Mercan Başrol Oyuncusu

2017 Adı Efsane Bahar Öğretmen Başrol oyuncusu Kanal D

2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler Oya Toksöz Başrol oyuncusu Star TV

2020 Menajerimi Ara Kendisi Konuk Oyuncusu

2021- Evlilik Hakkında Her Şey Azra Güneş Başrol Oyuncusu FOX TV

Yıl Başlık Rolü Notlar Kanal

2021 Kulüp Matilda Başrol oyuncusu Netflix

Tiyatro

2014-2015 Kuru Sıkı Başrol oyuncusu

2017 Broadway'den İstanbul'a Müzikaller Başrol oyuncusu

2020- İzmir'in Kızları Gülümser Başrol oyuncusu