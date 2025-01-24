Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde göğüs ağrısı nedeniyle tedavi gören 49 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevki kararlaştırıldı.

Van-Bahçesaray Karayolu'nun kardan dolayı kapalı olması ve Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolu mesafesinin çok olması nedeniyle Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a naklini sağladı.