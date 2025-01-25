İlçe halkının heyecanla beklediği yeni devlet hastanesi binası tamamlandı. Modern teçhizatlar, tıbbi cihazlarla donatılmış poliklinikler, acil servis, yataklı servis gibi tüm ayrıntıları düşünülmüş hastane bugün itibari ile hizmet sunmaya başladı.

SAĞLIK MÜDÜRÜ PAYLAŞTI

Van Sağlık İl Müdürü Muhammed Tosun, hastanenin hizmete açıldığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Müdür Tosun; “Gevaş Devlet Hastanemiz bugün itibariyle yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanınız, Valimiz ve Milletvekillerimize teşekkür ederiz. Yine taşınma sürecinde emeği geçen hizmet başkanlarımız, hastane başhekimi ve müdürümüz olmak üzere ekiplerine ve tüm personellerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gevaş devlet hastanesi, önemli bir ihtiyaca cevap olacak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak.