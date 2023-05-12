Wanhaber – Haber Bülteni

Seçime sayılı saatler kala bir çok noktayı ziyaret ederek vatandaşları dinleyen AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, Edremit’te gençler ile bir araya gelerek istihdam ve yatırım konularında özel gayret göstereceğini belirtti.

“Gençlerin coşkusuyla güç buluyorum”

Yoğun tempoyla ziyaretlerini sürdüren AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, Edremit’te gençler tarafından coşkuyla karşılandığını belirtti. Gençlere seslenen Kayatürk, “Sizlerin coşkusuyla güç buluyorum” dedi. Buluşmada, Kayatürk gençlerin öneri ve taleplerini dinleyerek, istihdam ve yatırım konularında özel gayret göstereceğine vurgu yaptı.

Vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Gençler ile yapılan toplantının ardından Edremit Yeni Toki sakinlerini evlerinde ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, vatandaşlardan destek sözü aldı. Evlerinde ziyaret edilen vatandaşlar ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kayatürk’e çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

