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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira gelirlerinin Mart ayındaki beyanından önce gayrimenkul sahiplerinin kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik yaklaşık 4,5 milyon konut analiz edildiğini, kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitlerin yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) vergide gönüllü uyumu artırma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Yaklaşık 2,3 milyon kira gelir vergisi mükellefini ilgilendiren 1. taksit ödemesinde süre 1 Nisan Pazartesi günü dolacak. Konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ödenecek vergilere ilişkin hesaplama da yaptı. Uzman isim, “Mükelleflerin 2023 yılında tahsil ettikleri kira bedeli konutlarda 21.000 TL, işyerlerinde ise 150.000 TL ve üzerinde ise 1 Nisan tarihine kadar beyannamelerini vermeleri ve ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor” dedi.

YÜZDE 58 ZAMLANMIŞTI AMA…

“2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı. Buna göre 2024 gelirleri için de konutlarda istisna tutarı 33 bin liraya çıkmış olacak. İş yeri kira gelirleri olanlar için gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı da 2024 gelirleri için 230 bin liraya çıkmış olacak” bilgisini paylaşan Özelmacıklı, “Ancak bu tutarlar Mart ayı beyannameleri için geçerli değil. Mart’ta 2023 yılı oranları üzerinden değerlendirme yapılıyor. Yani konut kira geliri 21 bin TL’nin üstünde olan, iş yeri kira geliri 150 bin TL’nin üstünde olan beyanname vermek zorunda” ifadelerini kullandı.

KİRA GELİRLERİ NASIL BEYAN EDECEK?

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı açıklamalarına şöyle devam etti: “Zaten son dönemde beyannameler Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamından verilebiliyor. Hatta Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan, e-Beyanname Sistemi ile elektronik ortamdan ve herhangi bir vergi dairesinden de verilebiliyor. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayıyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK MI?

Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için belirlenen 21.000 TL’lik istisnadan yararlanılamayacaktır. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.”

KİM NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?

10 bin TL kira için yaklaşık 13.330 TL gelir vergisi, 467,20 TL damga vergisi ödenmesi gerekiyor. 20 bin TL kira için yaklaşık 36.260 TL gelir vergisi ve 467,20 TL damga vergisi ödemesi gerekiyor.

AKRABAYA VERİLEN DAİRE DE VERGİYE TABİ

Bazı akrabalara ve dostlara konutlar verilse bile bunların vergisinin ödenmesi gerekiyor. Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Emsal kira bedeli, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin yüzde 5’idir.