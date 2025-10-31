Yetkin, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, “Kadın girişimcilere Teknokent’te daha avantajlı fırsatlar sunuyoruz. Bu bölgede kadın olarak başarılı olmak kolay değil, ama kadınlarımızın yapabileceklerini göstermek istiyoruz.” dedi.

KIZ ÖĞRENCİLERE OYUN YAZILIMI EĞİTİMİ

Yeni dönemde özellikle kız öğrenciler ve kadın girişimciler için bir dizi proje yürüttüklerini vurgulayan Yetkin, “Türkiye Bilişim Derneği iş birliğiyle proje başlattık. Meslek liselerinden seçilen 8 kız öğrenciye oyun yazılımı eğitimi veriyoruz. Hedefimiz, bu öğrencilerin yalnızca eğitim almakla kalmayıp doğrudan firmalarda istihdam edilmesini sağlamak. Bu projeyi pilot uygulama olarak değerlendirdik. Başarılı olması halinde kapsamını genişleteceğiz.” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ KIZ ÇOCUKLARINI KÜÇÜK YAŞTA TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEK”

Teknokent’te 58 kadın çalışanın olduğunu söyleyen Genel Müdür Yetkin, “Kadın istihdamı bizim için önemli. Geçmiş yıllara göre düşüş olsa da 2025’te yeniden artış gösterdi. Türkiye genelinde özellikle makine ve elektrik mühendisliği alanında kadın oranı çok düşük. Bunun en büyük nedeni mesleklerin cinsiyetleştirilmesi. Amacımız ise kız çocuklarını küçük yaşta teknolojiye yönlendirmek.” ifadelerine yer verdi.

“GELECEĞİN GÜÇLÜ LİDERLERİNİ YETİŞTİRECEĞİZ”

Van Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Van Teknokent) Genel Müdürü Yasemin Yetkin, konuşmasının devamında; “Amacımız, kadın girişimcilere ve kız çocuklarına erken yaşta teknoloji ve girişimcilik fırsatları sunmak. Onları sadece meslek sahibi yapmak değil, aynı zamanda hayatın her alanında özgüvenle var olmalarını sağlamak istiyoruz. Bu sayede geleceğin güçlü ve yenilikçi liderlerini yetiştirmiş olacağız.” dedi.