Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk, 6 ölüm vakasının kaydedildiği ifade edildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısının 87'si çocuk 133'e yükseldiğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki kıtlık göstergeleri tüm tahminleri aştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde giderek büyüyen insani felaketin, görülmemiş bir seviyeye ulaştığı" vurgulandı.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'ndeki kıtlık göstergelerinin, uluslararası acziyet nedeniyle tahminlerin ötesine ulaştığı, şu anda Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinlinin hayatını tehdit edecek şekilde tehlike çanlarının çaldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki kıtlığa çözüm bulmakta uluslararası toplumun aciz kaldığına ve dünyanın gözü önünde yardım bekleyen sivillerin hedef alındığına dikkati çekilen açıklamada, "Uluslararası toplumun Gazze'deki Filistinlilere sürdürülebilir yardım erişimini sağlayan insani koridoru korumada yetersiz kalması, tutumlar, sözler ve eylemler arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hayatını tehdit eden kıtlığa son vermek amacıyla kara, deniz ve hava yoluyla sürdürülebilir yardım girişi için harekete geçilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Saldırılara derhal son verilmesi ve ateşkesin sağlanması, sivilleri, karşı karşıya kaldıkları tüm ölümcül tehlikelerden koruyacak en kısa yoldur." ifadesi kullanıldı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.