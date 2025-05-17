İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor...

Bu kapsamda Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 153 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7'si enkaz altından çıkarılan 153 ölü ve 459 yaralının getirildiği kaydedildi.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZMUŞTU

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 131 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 bin 632 kişinin de yaralandığı belirtildi.

7 EKİM'DEN BU YANA 53 BİN 272 KİŞİ YAŞAMINI YİTRİDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 272'ye, yaralıların sayısının da 120 bin 673'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.